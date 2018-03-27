Медики рассказали, почему нельзя запивать пищу

Для ценителей здорового образа жизни такой вопрос вовсе не праздный, ведь проблемы правильного питания стоят далеко не на последнем месте. Не зря существует целый пласт специальных диет, например, для спортсменов, военных или полярников. Они учитывают особенности образа жизни и климатические условия.Немного сложнее дела обстоят с употреблением жидкостей, особенно во время еды и сразу после трапезы. Многие наверняка слышали, что пищу нужно запивать одним стаканом простой чистой воды, но так ли полезно это делать? Специалисты не дают пока однозначный ответ.Мнение профессионаловВначале остановимся на обычной воде. Процесс пищеварения внутри нашего организма напоминает сложную химическую фабрику, поэтому иногда лучше не вмешиваться в технологию, а дать пище спокойно перевариться. Разбавление жидкостью желудочного сока меняет баланс и приводит к сбоям. Такие периодические действия вызывают серьёзные проблемы, например, нарушения обмена веществ. Это утверждение доказано экспериментально и актуально для тех случаев, когда в желудке очень много пищи. При частом питании малыми порциями такого нарушения не произойдёт. В полупустом желудке вода будет стекать по стенкам вниз, не разбавляя сок. Отсюда следует вывод, что скромная трапеза, которую запивают водой, не принесёт неприятностей.Отрицательное влияние на процесс переваривания пищи оказывает холодная вода. Под действием низкой температуры кишечник начинает ускоренно работать. В результате полученная перед этим порция пищи не до конца переваривается и раньше времени отправляется в кишечник. Пища, имеющая в своём составе много белков, требует на переваривание в среднем около 5 часов. После запивания холодной водой она быстрей покидает желудок и через время человек опять чувствует наступление голода. Последствием является чрезмерный вес и ожирение.А что с другими напитками?Выше речь шла только о воде без особых добавок. Напитки, содержащие углеводы, кислоты, красители, стабилизаторы или алкоголь совершенно по-другому влияют на процесс переваривания пищи. Специалисты особенно не рекомендуют использовать для запивания охлаждённые коктейли. Они вносят большой химический дисбаланс и не дают желудку нормально работать.Благотворно на пищеварение действуют, например, кисломолочные напитки. Их можно без особых ограничений употреблять в любое время, в том числе во время трапезы. Положительное воздействие на организм также оказывает сухое вино в умеренных количествах. Оно стимулирует процессы и благотворно влияет на усваивание веществ.В любом случае, стоит прислушаться к поведению самого организма. Если приём жидкости вызывает чувство комфорта, то скорее всего так оно и есть.