8 фактов о ВПЧ, которые люди всё ещё не понимают

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Примите как факт: скорее всего, в своей жизни каждый человек уже имел, имеет или однажды приобретёт вирус папилломы человека. Шансы снижаются, если он не ведёт половую жизнь или был привит от ВПЧ. Собрали самые частые заблуждения, которые сопровождают эту инфекцию.К сожалению, это не так. Согласно отчёту центров по контролю и профилактике заболеваний США, в 2013-2014 годах распространённость всех типов генитального ВПЧ среди мужчин 18—59 лет составила 45,2%, а онкогенных — 25,1%. А ещё нужно знать, что доля онкозаболеваний, вызванных вирусом папилломы человека, среди мужчин растёт. Фото: shutterstock.comПрезервативы нужно использовать для профилактики заболеваний, передающихся половым путём (ЗППП), но они не всегда могут защитить от инфекций, которые передаются при контакте «кожа к коже». ВПЧ как раз из их числа. Презерватив снизит риск, но не поможет при оральных контактах и при неизбежных прикосновениях.Нет, это необязательно так. ВПЧ — это действительно заболевание, передающееся половым путём, но передача возможна не только при половом контакте. Он передаётся от матери ребёнку в процессе родов, а иногда при использовании чужих средств личной гигиены и при глубоких поцелуях. Фото: shutterstock.comНа самом деле вы не сможете узнать, насколько долгим в вашем случае был инкубационный период. Он может длиться от пары недель до нескольких лет. Когда в США участились случаи рака у мужчин, вызванного ВПЧ, первой мыслью было, что заражение произошло недавно — от женщин, которые тоже недавно заразились ВПЧ (потому он всё ещё заразен). Однако большинство женщин переносит вирус в подростковом возрасте или в 20—25 лет (с началом половой жизни). Вероятно, то же происходит и с мужчинами: они могли заразиться давно, но о своём диагнозе узнать много лет спустя.Обычные тесты на половые инфекции не включают в себя ВПЧ. Перечень параметров исследования отличается в зависимости от лаборатории, но чаще всего включает в себя тесты на ВИЧ, сифилис, гонорею, хламидии и гепатит B и C (иногда добавляется тест на герпес). Анализ на ВПЧ чаще всего назначают женщинам, у которых уже обнаружили изменения в исследовании на цитологию шейки матки. Чтобы узнать, если ли у вас инфекция, попросите врача направить вас на отдельный анализ. Фото: shutterstock.comЭта половая инфекция несколько сложнее других: она имеет вирусную, а не бактериальную природу. Вы можете избавиться от её проявлений (бородавки, папилломы, кондиломы и так далее), но лечения от самого ВПЧ не существует. Хорошая новость — обычно вирус сам уходит через несколько лет.Этот аргумент используют разные организации, выступающие против вакцинации. Однако нет ни одной разумной причины думать, что именно прививка от ВПЧ заставит молодых людей быть неразборчивыми в сексуальной жизни. Фото: shutterstock.comНесмотря на то что количество онкобольных растёт и вместе с этим растёт число заражённых ВПЧ, вероятность того, что именно вирус приведёт к раку, довольно мала. И если вас не утешает эта мысль, подумайте вот о чём: если у человека находят рак, то ему следует надеяться, что он вызван ВПЧ, а, скажем, не курением. Потому что если рак вызван вирусом, он намного легче поддаётся терапии и это увеличивает шансы на успешный исход.