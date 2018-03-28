Медики объяснили, почему полезно носить солнцезащитные очки
Ультрафиолетовые лучи негативно влияют на кожу и глаза, поэтому медики рекомендуют носить солнцезащитные очки постоянно.
Ученые из США провели ряд исследований, в результате которых пришли к выводу, что ношение солнцезащитных очков обязательно, независимо от того, какая пора года за окном.
Более того, ученым удалось определить, что излучение от солнца также опасно зимой, как и летом.
Медики отмечают, что ультрафиолетовые лучи могут спровоцировать ожог роговицы или сетчатки глаза, что в результате может привести к развитию катаракты и фотокератита.
Особенно носить очки от солнца следует, когда на улице лежит снег и ясная погода. Есть даже такое заболевание, как снежная слепота, которое может привести к ухудшению зрения или даже его частичной потере.
Дополнительные меры профилактики заболеваний глаз:
- употреблять чернику и другие ягоды;
- выполнять несложную гимнастику для глаз, уделяя ей буквально 5 минут в день;
- чаще отвлекаться от монитора компьютера, особенно тем, кто работает в офисе;
- после 40 лет ежегодно проходить обследование глаз у окулиста;
- заботиться о сосудах и не допускать повышения артериального давления;
- бросить курить, так как никотин и табак негативно влияют на зрение.
Ученые предупреждают, что длительное воздействие УФ-лучей на глаза может привести к раку, поэтому не стоит пренебрегать советами медиков и носить солнцезащитные очки круглый год, конечно же, в ясную погоду.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил microb в категорию Разное
Добавить комментарий