Медики объяснили, почему полезно носить солнцезащитные очки

Ученые настаивают на том, что даже в холодное время года нужно носить солнцезащитные очки.

Ультрафиолетовые лучи негативно влияют на кожу и глаза, поэтому медики рекомендуют носить солнцезащитные очки постоянно.

Ученые из США провели ряд исследований, в результате которых пришли к выводу, что ношение солнцезащитных очков обязательно, независимо от того, какая пора года за окном.

Более того, ученым удалось определить, что излучение от солнца также опасно зимой, как и летом.

Медики отмечают, что ультрафиолетовые лучи могут спровоцировать ожог роговицы или сетчатки глаза, что в результате может привести к развитию катаракты и фотокератита.

Особенно носить очки от солнца следует, когда на улице лежит снег и ясная погода. Есть даже такое заболевание, как снежная слепота, которое может привести к ухудшению зрения или даже его частичной потере.

Дополнительные меры профилактики заболеваний глаз:

- употреблять чернику и другие ягоды;

- выполнять несложную гимнастику для глаз, уделяя ей буквально 5 минут в день;

- чаще отвлекаться от монитора компьютера, особенно тем, кто работает в офисе;

- после 40 лет ежегодно проходить обследование глаз у окулиста;

- заботиться о сосудах и не допускать повышения артериального давления;

- бросить курить, так как никотин и табак негативно влияют на зрение.

Ученые предупреждают, что длительное воздействие УФ-лучей на глаза может привести к раку, поэтому не стоит пренебрегать советами медиков и носить солнцезащитные очки круглый год, конечно же, в ясную погоду.
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