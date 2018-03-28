Полезные свойства манго, о которых многие не знают

Диетологи рассказали о малоизвестных и уникальных свойствах манго.Манго является одним из самых вкусных и ароматных экзотических фруктов, который не относится к категории доступных. Но диетологи утверждают, что манго вмещает в себе массу полезных микроэлементов и витаминов, поэтому не стоит экономить и употреблять его хотя бы несколько раз в неделю.Защита от рака органов пищеварительной системы. Оказывается, манго снижает уровень холестерина и жиров в крови, за счет чего система освобождается от свободных радикалов, способствующих развитию злокачественных опухолей в желудке или кишечнике.Избавление от изжоги и улучшение пищеварения в целом. В составе манго содержатся биоактивные ингредиенты, за счет которых пища усваивается быстрее.Набор нескольких килограммов. В данном случае, фрукт нужно есть тем, кто хочет немного поправиться. Хотя, худеющим манго тоже не запрещено.Омоложение кожи и всего организма. В манго содержатся витамины А и С, за счет которых замедляются процессы естественного старения. Диетологи утверждают, что регулярное употребление манго способствует улучшению состояния кожи.Увеличение уровня гемоглобина в крови. Поэтому манго полезен для тех, кто страдает от железодефицитной анемии или склонен к этому заболеванию.Улучшает самочувствие при беременности. Помимо пользы плоду, манго избавляет беременную от приступов токсикоза.Также, известно, что манго очищает сосуды и снижает уровень сахара в крови, что благоприятно отразится на здоровье человека и защитит его от сахарного диабета.