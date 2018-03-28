Эксперты составили рейтинг продуктов по количеству содержимой воды

Употребление этой пищи полезно отражается на здоровье.Те, кто ест пищу с высоким содержанием жидкости, чувствуют от нее больше насыщения и с возрастом им проще поддерживать свой здоровый вес.Пока не утихают жесточайшие споры вокруг вопроса о том, сколько же все-таки требуется воды в день здоровому человеку, диетологи продолжают удивлять нас новыми данными.Так, последние исследования показали, что те, кто ест пищу с высоким содержанием жидкости, чувствуют от нее больше насыщения и с возрастом им проще поддерживать свой здоровый вес.Вероятней всего, это вызвано понижением плотности калорий ежедневного рациона, а значит, нам буквально жизненно важно знать, какие продукты содержат большое количество влаги. Эксперты даже составили рейтинг, начав с самых «сухих» групп продуктов питания и блюд, попадающих к нам на стол.Снэки (в среднем 2-6% влаги)Сухари – 3-4%Печенье – 2%Картофельные чипсы – 2%Фаст-фуд (в среднем 10-60% влаги)Чизбургер с приправами и овощами – 60%Двойной чизбургер без приправ – 43%Буррито с сыром – 54%Пицца – 46%Картофель фри – 39%Орехи и семена (в среднем 2-5% влаги)Миндаль – 5%Арахис – 3%Ореховый коктейль – 2%Семена тыквы – 2%Семена подсолнечника – 1%Хлеб и зерна (в среднем 30-40% влаги)Приготовленный коричневый рис – 73%Приготовленный ячмень – 69%Булочка для бургера – 35%Бублик – 32%Цельнозерновой хлеб – 31%Готовые к употреблению зерновые культуры – 2%Молочные продукты (в среднем 35-88% влаги)Йогурт – 86%Творог – 82%Сыр фета – 57%Мороженое – 57%Сыр моцарелла – 50%Маргарин – 37%Мясо и альтернативы (в среднем 40-65% влаги)Тофу – 87%Фарш из индейки – 62%Нут – 60%Говядина, ромштекс – 55%Курица – 51%Рыба (в среднем 60-85% влаги)Сайда – 74%Консервированный тунец – 60-73%Лосось – 68%Супы и смузи (в среднем 85-95% влаги)Куриный суп лапша – 94%Грибной суп – 87%Смузи с фруктами и зеленью – 80%Фрукты и ягоды (в среднем 80-95% влаги)Свежая клубника – 96%Арбуз – 91%Дыня – 90%Грейпфрут – 90%Персик – 89%Несладкие яблоки – 88%Свежая малина – 86%Яблоки – 85%Манго – 83%Киви – 83%Виноград – 80%Замороженная голубика – 77%Замороженная малина – 73%Овощи (в среднем 80-95% влаги)Салат айсберг – 96%Огурцы – 96%Консервированные помидоры – 94%Шпинат – 91%Брокколи – 91%Консервированная тыква – 90%Кабачок – 88%Морковь – 88%Сладкий картофель – 80%Печеный картофель – 75%Несмотря на то, что натуральные овощи и фрукты вполне ожидаемо оказались впереди планеты всей, насыщенная водой диета, к сожалению, не является залогом хорошего здоровья.Конечно же, причина в том, что, кроме уровня влаги в продукте или блюде, внимание нужно уделять еще и количеству сахара и жира в составе, а также соотношению растворимых и нерастворимых волокон.С другой стороны, есть и хорошие новости – малонасыщенные водой орехи и семена, например, также нужно есть, ведь они богаты жирными кислотами Омега-3, которые просто обязательно должны присутствовать в любом правильно составленном рационе.Так что только хорошо найденный баланс между всеми этими составляющими и вкусом, а не один какой-то секрет вроде уровня воды в еде, поможет каждому улучшить самочувствие и прожить долгую и счастливую жизнь.