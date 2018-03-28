Чтение с детьми помогает не только развивать их мозг

Долгие часы, которые родители проводят с ребенком, читая ему книги перед сном, гораздо полезнее для его благополучия, чем считалось ранее. Все эти «Курочки Рябы», «Три поросенка» и «Мухи-Цокотухи» способствуют не только развитию мозга малыша, но и улучшению его психологического состояния. В ходе чтения ребенок учится выражать эмоции, вести себя, взаимодействовать с другими. Таким образом, чтение тренирует социальные и поведенческие навыки ребенка. Факт о том, что чтение делает ребенка не только умным, но и счастливым, подтвердили ученые из Гонконгского университета (University of Hong Kong).Специалисты проанализировали 19 исследований, в которых участвовало около 3300 семей с детьми до шести лет. Продолжительность чтения не была зафиксирована в результатах, сравнивались группы, где родители читали детям, и где они этого не делали, причем сравнение шло по целому ряду параметров – наличию стресса или депрессии, отношениям между ребенком и родителям, социальному и эмоциональному развитию и другим. Ранее было показано, что дети, которым читали перед сном, были в среднем более грамотными и лучше учились в школе, но текущая работа продемонстрировала, что чтение повышает качество жизни, снижает вероятность возникновения проблем с поведением, улучшает отношения между родителями и детьми, позиционируя книгу не просто как буквы и картинки, а как приятное времяпрепровождение с отцом или матерью. Дети, частью ритуалов перед сном у которых было чтение, в среднем чувствовали себя лучше психологически и эмоционально. На родителей таких детей чтение также влияло благотворно.