Атеросклеротическая болезнь и ее симптомы

Атеросклеротическая болезнь — это хроническое заболевание, при котором холестерин и некоторые фракции липопротеидов откладываются в просвете сосуда. Такая патология напрямую связана с нарушением обмена липидов в организме. Она влечет за собой сужение просвета сосуда и нарушение тока крови по нему, следствием чего является ухудшение кровоснабжения органов.При атеросклеротической болезни в патологический процесс вовлекаются артерии, относящиеся к эластическому и мышечно-эластическому типу. В результате данного нарушения в просвете сосуда разрастаются фиброзные волокна, за счет чего сосудистая стенка деформируется, а процесс движения крови нарушается.Распространенность атеросклеротической болезни среди населения очень высока. Наиболее часто она диагностируется в возрастном диапазоне от сорока до пятидесяти лет. При этом представители мужского пола сталкиваются с данным патологическим процессом примерно в три раза чаще, чем женщины. Такое заболевание является основной причиной ишемического инсульта, инфаркта сердца и многих других опасных состояний. Вследствие этого данная патология представляет собой чрезвычайно актуальную проблему для медицины.Существует большое количество факторов, которые могут способствовать возникновению атеросклеротической болезни. В первую очередь, это несбалансированное питание. Если человек употребляет в пищу слишком большое количество жиров животного происхождения, вероятность развития у него данной патологии в несколько раз возрастает. Еще одним важным моментом является никотиновая зависимость. Это легко объясняется тем, что никотин и смолы способны оказывать на стенку сосудов повреждающее воздействие.Низкий уровень двигательной активности влечет за собой нарушение липидного обмена, за счет чего он также является предрасполагающим фактором. Избыточная масса тела, систематическое повышение артериального давления, хронические интоксикации организма, гормональные нарушения, перенесенные инфекционные заболевания, приводящие к поражению сосудов, а также повышенный уровень глюкозы в крови — все это может приводить к возникновению атеросклеротических бляшек.Данное заболевание в своем развитии проходит сначала бессимптомную стадию, а затем только клиническую. Бессимптомная стадия характеризуется повышением в крови уровня холестерина, хотя какие-либо проявления еще отсутствуют. Симптомы этой патологии начинают проявляться преимущественно только в тот момент, когда сосуд сужен более чем на пятьдесят процентов. Клиническая стадия включает в себя три этапа: ишемический, тромботический и фиброзный.Ишемический этап характеризуется нарастанием признаков, указывающих на недостаточность поступления крови к тому или иному органу. Тромботический этап сопровождается формированием тромбов в просвете пораженного сосуда. При фиброзном этапе в плохо кровоснабжаемом органе разрастается соединительная ткань, что еще больше угнетает его функциональную активность.Атеросклеротическая болезнь может сопровождаться совершенно различной клинической картиной. Это напрямую зависит от того, какой сосуд был поражен. Ниже мы рассмотрим наиболее часто встречающиеся варианты данного патологического процесса.В том случае, если в патологический процесс вовлечена артерия, кровоснабжающая головной мозг, больной человек может предъявлять жалобы на повышенную утомляемость, периодически возникающие головные боли и снижение памяти. По мере того, как заболевание прогрессирует, головные боли становятся все более выраженными, появляются приступы головокружения, а память все больше снижается. В конечном итоге такая патология влечет за собой развитие инсульта или значительное угнетение интеллектуальной активности.При поражении коронарных сосудов могут возникать такие симптомы, как внезапная боль, локализующаяся в области сердца и имеющая сжимающий характер, ускорение сердечных сокращений и повышение уровня артериального давления. Очень часто на фоне закупорки коронарных сосудов атеросклеротическими бляшками развивается инфаркт миокарда. Заподозрить его можно на основании сильной боли, иррадиирующей в левую руку и не проходящей длительное время, бледности кожных покровов и так далее.Если была закупорена мезентериальная артерия, появляются такие признаки, как резкий болевой синдром в области живота, развивающийся через несколько часов после приема пищи, повышенное образование газов в брюшной полости и нарушение стула в виде запора. Нередко на этом фоне нарастает артериальное давление. Через некоторое время запор сменяется поносом с выделением остатков непереваренной пищи.Атеросклероз сосудов нижних конечностей проявляется следующими симптомами: слабостью и болью в области икроножных мышц, похолоданием нижних конечностей и присоединением различных трофических нарушений. Трофические нарушения включают в себя сухость кожных покровов, их шелушение, язвы и так далее.Для диагностики атеросклеротической болезни в обязательном порядке проводится биохимический анализ крови, в котором будет отмечаться повышенное содержание холестерина, триглицеридов и липопротеидов низкой плотности. Кроме этого, необходимо назначить пациенту ангиографию или допплерографию.Для лечения такой патологии в первую очередь следует скорректировать свое питание. Из лекарственных препаратов используются статины и фибраты, направленные на снижение уровня холестерина и жиров в крови. Кроме этого, широко применяется никотиновая кислота. С целью предупреждения тромбообразования назначаются антикоагулянты.Для профилактики этого патологического процесса рекомендуется правильно и сбалансировано питаться, поддерживать высокий уровень двигательной активности и отказаться от курения. Помимо этого, следует бороться с лишним весом и своевременно заниматься лечением имеющихся эндокринных нарушений.