Себорейный дерматит и его признаки

Себорейный дерматит — это распространенная дерматологическая патология, при которой в коже развивается воспалительный процесс, обусловленный повышенной выработкой кожного сала и размножением специфического грибка. Само по себе такое заболевание не приводит к каким-либо серьезным осложнениям. Однако оно значительно снижает качество жизни больного человека.Себорейный дерматит встречается примерно у пяти процентов всего населения. Люди, имеющие иммунодефицитные состояния, например, ВИЧ-инфекцию, сталкиваются с данной болезнью в восьмидесяти процентах случаев. Развиваться такая патология может абсолютно в любом возрасте. Однако наибольшее количество больных людей приходится на возрастной диапазон от тридцати до тридцати пяти лет. При этом у представителей мужского пола это заболевание диагностируется гораздо чаще, чем у женщин.Как мы уже сказали, большую роль в возникновении себорейного дерматита играют специфические дрожжеподобные грибы, относящиеся к роду Malassezia furfur. Род Malassezia furfur включает в себя два основных представителя: Pityrosporum ovale и Pityrosporum orbicuiare. Pityrosporum ovale приводит к поражению преимущественно волосистой части головы и имеет овальную форму, а Pityrosporum orbicuiare — локализуется на коже туловища и имеет округлую форму. Взаимосвязь данных микроорганизмов с развитием такой болезни была установлена еще тысяча восемьсот семьдесят четвертом году.Доказано, что Malassezia furfur в норме присутствуют на поверхности кожных покровов у большинства населения. Однако они вызывают формирование воспалительного процесса далеко не у всех. В обычном состоянии иммунная система контролирует количество этих грибков на коже. Однако, если в организме произошли какие-либо нарушения, отмечается активный рост Malassezia furfur.Основными предрасполагающими факторами к развитию себорейного дерматита являются различные гормональные сдвиги. При этом наибольшую роль в данном случае играет повышенная выработка андрогенов, что способствует чрезмерно активной секреции кожного сала. Повышение уровня андрогенов может быть обусловлено гинекологическими нарушениями, эндокринопатиями и даже некоторыми физиологическими состояниями, например, менструацией.Помимо этого, разнообразные неврологические заболевания также могут повлечь за собой повышение активности сальных желез. Ранее мы уже говорили о том, что себорейный дерматит очень часто является следствием иммунодефицитных состояний. К другим предрасполагающим факторам относятся воспалительные процессы в органах пищеварительной системы, сильные стрессы, наследственная предрасположенность и несоблюдение правил личной гигиены. В некоторых случаях даже прием определенных видов лекарственных препаратов может привести к повышенной активации сальных желез. Среди таких препаратов наибольшее значение имеют глюкокортикостероиды и средства, содержащие андрогены.Наиболее часто в патологический процесс при данном заболевании вовлекается кожа волосистой части головы и лица. Это встречается примерно в восьмидесяти процентах случаев. Остальные двадцать процентов приходятся на поражение кожных покровов туловища.В первую очередь больной человек обращает внимание на возникновение четко очерченных и гиперемированных очагов. На поверхности этих очагов обнаруживаются жирные чешуйки. В том случае, если произошло поражение кожных складок, могут присутствовать такие симптомы, как выраженная отечность и растрескивание кожи с последующей кровоточивостью. Сформировавшиеся очаги имеют тенденцию к периферическому росту и могут сливаться между собой. В обязательном порядке отмечается выраженный зуд.Чешуйки, покрывающие патологические очаги, на первых порах характеризуются мелким размером и белесоватым цветов. Однако с течением времени они становятся желтыми и крупнопластинчатыми. Нередко данное заболевание сопровождается присоединением вторичной инфекционной флоры, особенно в том случае, когда имеются трещины или расчесы. При этом возникают такие симптомы, как еще большее воспаление, мокнутие и наложение гнойных корок. В некоторых случаях чешуйки отслаиваются единично, а в других — крупными пластами. При попытке их удаления обнаруживается яркая гиперемированная поверхность, которая может быть даже болезненной.Иногда при развитии осложнений такое заболевание может сопровождаться следующими симптомами: папулезными высыпаниями и угрями. Чаще всего папулы также свидетельствуют о присоединении вторичной флоры. В ряде случаев обнаруживаются небольшие везикулы с серозным или гнойным содержимым. Появление угрей напрямую связано с тем, что кожное сало закупоривает устье волосяного фолликула. За счет этого в нем развивается воспалительный процесс с последующим нагнаиванием.Диагностика этой болезни в большей степени основывается на сопутствующих клинических проявлениях. Дополнительные методы исследования носят вспомогательный характер. К ним относится дерматоскопия, а также анализ крови для определения уровня гормонов.Терапия себорейного дерматита в первую очередь подразумевает под собой назначение местных противогрибковых препаратов. В тяжелых случаях может проводиться системное противогрибковое лечение. Для купирования зуда используются антигистаминные средства, а для отслаивания и размягчения чешуек — кератолитики. При неэффективности противогрибковых препаратов могут применяться глюкокортикостероиды.Для профилактики такого заболевания следует соблюдать правила личной гигиены, избегать стрессов и правильно ухаживать за кожей. Под правильным уходом за кожей понимается выбор тех средств, которые помогают снизить выработку кожного сала при наличии предрасположенности к этому. Кроме этого, необходимо своевременно заниматься лечением имеющихся патологий со стороны пищеварительной системы, гинекологических органов и так далее.