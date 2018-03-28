Симптомы герпетиформного дерматита Дюринга

Герпетиформный дерматит Дюринга представляет собой дерматологическое заболевание, склонное к хроническому течению и проявляющееся полиморфными высыпаниями на поверхности кожных покровов. Такой патологический процесс приводит к значительному снижению качества жизни больного человека и может осложняться присоединением вторичной бактериальной флоры.Точных данных о распространенности герпетиформного дерматита Дюринга нет. Согласно последним данным на территории Финляндии уровень встречаемости этой патологии составляет около семидесяти пяти человек на сто тысяч населения. В Швеции численность больных людей несколько меньше. Она составляет примерно тридцать девять случаев на сто тысяч населения. Единственные достоверные сведения — это то, что наиболее часто такая болезнь диагностируется у представителей мужского пола в возрастном диапазоне от тридцати до сорока лет.В настоящее время причины развития герпетиформного дерматита Дюринга остаются под вопросом. Предполагается, что свою роль в возникновении этого патологического процесса играет аллергическая реакция на глютен, который содержится в злаковых растениях, например, в пшенице или овсе. Еще одной распространенной теорий является аутоиммунная. Согласно ей, собственный иммунитет оказывает агрессию относительно структурных компонентов кожи. Кроме этого, замечено, что примерно у семи процентов больных людей имеются близкие родственники с аналогичной проблемой. Этот факт позволяет заподозрить наследственную предрасположенность такого заболевания. В качестве других предрасполагающих факторов выделяют различные воспалительные болезни со стороны желудочно-кишечного тракта, чрезмерное употребление продуктов, содержащих йод, паразитарные инвазии и некоторые вирусные инфекции.Как мы уже сказали, герпетиформный дерматит Дюринга сопровождается появлением на поверхности кожных покровов полиморфных высыпаний. В зависимости от того, какие морфологические элементы преобладают, принято выделять папулезный, везикулезный, уртикароподобный и буллезный варианты.Папулезный вариант подразумевает под собой формирование на поверхности кожи узелковых элементов, которые имеют небольшие размеры. При везикулезном варианте основными преобладающими элементами являются пузырьки, содержащие в себе серозную жидкость. Уртикароподобный вариант герпетиформного дерматита Дюринга характеризуется образованием бесполостных очагов, которые возвышаются над уровнем тела и гиперемированы. При буллезном варианте отмечается возникновение пузырей, имеющих довольно крупные размеры и также содержащих в себе серозный экссудат.Как правило, герпетиформный дерматит Дюринга склонен к острому развитию клинической картины. В некоторых случаях ему может предшествовать короткий продромальный период с умеренной лихорадкой и общим недомоганием.Довольно часто еще даже до появления высыпаний возникают такие симптомы, как зуд и жжение. Основным проявлением при данном заболевании является полиморфная сыпь. Это говорит о том, что на поверхности кожных покровов единовременно возникают эритематозные пятна, папулы, пузырьки и волдыри. Локализоваться такие морфологические элементы могут абсолютно на всем теле, за исключением ладонных и подошвенных поверхностей. Кроме этого, высыпания в типичных случаях не формируются на слизистых оболочках. Очень редко больной человек может предъявлять жалобы на возникновение пузырей в ротовой полости, которые достаточно быстро вскрываются с образованием эрозий. Что касается ладоней, то они могут покрываться петехиями и экхимозами.По мере появления сыпи, такие симптомы, как зуд, жжение и покалывание становятся еще более интенсивными. Через некоторое время возникшие пузыри вскрываются, и на их месте остаются эрозии. Кроме этого, нередко клиническая картина дополняется экскориациями, связанными с зудом. Экскориация — это поверхностное нарушение целостности кожного покрова, чаще всего имеющее линейную форму и покрытое кровяными или серозными корками.Появившиеся эритематозные пятна характеризуются наличием четкого контура. С течением времени за счет выхода жидкости из расширившихся сосудов происходит их трансформация в уртикароподобные высыпания, которые возвышаются над поверхностью кожных покровов. В других случаях такие пятна могут преобразовываться в ярко-красные папулы. Стоит заметить, что появлению уртикарной сыпи и папул не всегда предшествует эритематозное пятно. В ряде случаев они формируются первично.Что касается такого симптома, как пузыри, то они могут иметь самый различный диаметр. Если величина морфологического элемента не превышает двух сантиметров, мы говорим о везикулах. В том случае, если диаметр пузыря больше двух сантиметров, это свидетельствует о формировании буллезных элементов.Одним из способов диагностики данной болезни является йодная проба. Она подразумевает под собой накладывание на непораженный участок кожи компресса с йодидом калия. Такой компресс снимают через двадцать четыре часа и оценивают результаты пробы. Если в месте накладывания йода возникли высыпания, это позволяет заподозрить герпетиформный дерматит Дюринга. Кроме этого, используют гистологическое исследование и реакцию прямой иммунофлюоресценции.Лечение такой патологии складывается из специальной диеты, приема антигистаминных препаратов и лекарственных средств, относящихся к сульфоновой группе. Если терапия не дает никакого эффекта, могут назначаться системные глюкокортикостероиды. Местное лечение включает в себя обработку вскрывшихся пузырей растворами анилиновых красителей, а также применение топических глюкокортикостероидов.С целью профилактики обострения необходимо исключить из своего рациона йодосодержащие и злаковые продукты питания, защищаться от инфекционных заболеваний и заниматься лечением патологий со стороны желудочно-кишечного тракта.