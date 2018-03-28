Врачи рассказали, почему полезно принимать горячую ванну

Нахождение в горячей воде сжигает калории и снижает воспаление.Горячая ванна помогает похудеть не хуже получасовой прогулки. В этом уверены ученые из университета Лафборо.Они провели исследование с 14 людьми, которые, принимая ванну, потеряли около 130 калорий. Температура воды при этом составляла 40 градусов, а время принятия ванны - 60 минут. В исследовании приняли участие как женщины, так и мужчины.Такой эффект достигается за счет повышения температуры тела во время расслабляющей процедуры. В то же время снижается и уровень сахара в крови. Например, он ниже на 10%, в отличие от езды на велосипеде.Также "пассивное нагревание" снижает воспаление. Им в Финляндии у людей лечат сердечно-сосудистые заболевания.