Врачи рассказали, почему полезно принимать горячую ванну
Горячая ванна помогает похудеть не хуже получасовой прогулки. В этом уверены ученые из университета Лафборо.
Они провели исследование с 14 людьми, которые, принимая ванну, потеряли около 130 калорий. Температура воды при этом составляла 40 градусов, а время принятия ванны - 60 минут. В исследовании приняли участие как женщины, так и мужчины.
Такой эффект достигается за счет повышения температуры тела во время расслабляющей процедуры. В то же время снижается и уровень сахара в крови. Например, он ниже на 10%, в отличие от езды на велосипеде.
Также "пассивное нагревание" снижает воспаление. Им в Финляндии у людей лечат сердечно-сосудистые заболевания.
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