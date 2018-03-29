Назван радикальный способ избавления от постоянной забитости носа

Ученые подтвердили эффективность ринопластики для таких случаев.Исследование предложило эффективный выход для пациентов, страдающих от назальной обструкции. Оказалось, что в этом случае эффективной может быть пластическая операция ринопластика.Взрослым людям, которые столкнулись с назальной обструкциейили непроходимостью носовых проходов, могут посоветовать пройти через ринопластику. Данная пластическая операция окажется эффективной в том случае, если никакие другие методики борьбы с назальной обструкцией не помогают.Ученые из Школы медицины при Стэндфордском университете изучили эффективность восстановления проходимости боковой носовой стенки у взрослых жертв назальной обструкции. 10 наблюдательных исследований вошли в этот анализ, а общее количество его участников составило 324 пациента.Исследование показало, что совокупный эффект ринопластики является удовлетворительным как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Функциональная ринопластика позволяла пациентам кардинально быстро решить проблему назальной обструкции, а в некоторых случаях даже повысить самооценку, поскольку форма носа часто принимала более желаемые для них очертания.Впрочем, исследователи подчеркивают, что ринопластика в ходе проведенного метаанализа оказалась эффективной только при борьбе с назальной обструкцией, вызванной недостаточностью боковой носовой стенки.При непроходимости носовых проходов человек вынужден большую часть времени дышать ртом, что крайне неудобно, так как приводит к постоянному дискомфорту и недостаточному увлажнению полости рта, а также сухости губ и десен. Всё это плохо сказывается на здоровье человека.