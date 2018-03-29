Ученые создали вакцину против множества видов аллергии

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Исследователи из США создали вакцину, которая поможет справиться с несколькими аллергиями, включая сенную лихорадку. Она содержит “коктейль” из вызывающих аллергию соединений и вводится в нескольких возрастающих дозах в течение восьми недель, передает Daily Mail.Теория ученых заключается в том, что, если постепенно увеличивать количество триггеров контролируемым образом, иммунная система становится более толерантной к ним, что устраняет симптомы и обеспечивает долгосрочную защиту от других аллергий. Обычное лечение включает в себя небольшие дозы одного аллергена. Однако это работает только на одну аллергологию и нужно давать лекарство в течение трех месячных интервалов на протяжении многих лет.В новом испытании врачи используют один коктейль из шести разных аллергенов в одной “вакцине”, и они надеются, что последствия нового способа будут на всю жизнь. “Лечение людей с “коктейлем” аллергенов звучит как хорошая идея для борьбы с множественными аллергиями. Но на практике лечение произвольной смесью аллергенов может означать неадекватное лечение ключевых аллергенов, вызывающих симптомы, и ненужное лечение других, которые не вызывают симптомов”, — резюмировал Кристофер Корриган, профессор астмы, аллергии и иммунологии в Королевском колледже.