Почему после диет люди всегда поправляются?

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Диеты и пропуск приемов пищи приносят больше вреда, чем пользы, предупреждают исследователи из Университета Хельсинки. По их словам, диеты замедляют метаболизм, а в будущем приводят к набору веса.По словам ученых, серьезное ограничение калорийности рациона нарушает метаболизм и провоцирует переедание. Поэтому, чтобы поддерживать вес в норме, нужно питаться регулярно.В исследовании, опубликованном в международном журнале Eating Behaviors, приняли участие больше 4900 молодых мужчин и женщин. Добровольцы ответили на вопросы о весе и факторах, влиявших на его изменение, когда им было 24 и 34 года. Ученые обнаружили, что большинство участников за 10 лет набрали вес. Всего 7,5% женщин и 3,8% мужчин похудели. Ежегодная прибавка в весе составляла чуть меньше 0,9 килограмма у женщин и 1 килограмм у мужчин.Ключевым фактором, помогавшим участникам долго поддерживать вес в норме, оказалась не диета, а регулярное питание.Исследования, проведенные ранее, также показали, что ограничение калорийности рациона влечет за собой набор веса, так как нездоровая пища становится привлекательнее. А пропуск приемов пищи увеличивает риск развития диабета 2-го типа.