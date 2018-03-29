Чем опасны кошачьи царапины
Причины появления болезни
Причиной болезни кошачьих царапин является контакт с кошкой, в результате которого на теле человека возникают царапины, укусы, ссадины.
Главным возбудителем является грамотрицательная бактерия Bartonella henselae, которая является внутриклеточным паразитом. В окружающей среде бартонелла не активна и малоустойчива, при повышении температуры до 60°C и выше — быстро погибает.
После контакта с кошкой и появления царапины или ссадины в этом месте начинается развиваться местная воспалительная реакция из-за проникновения Bartonella henselae. В редких случаях такие ссадины или укусы могут долго не заживать, изъязвляться, покрываться коркой, однако чаще всего — просто незаметны. Далее возбудитель болезни кошачьих царапин по лимфатическим сосудам попадает в регионарный лимфоузел, что приводит к развитию воспаления — так называемому регионарному лимфадениту — главному симптому заболевания. Если бактерия попадает в кровяное русло, преодолевая лимфатический барьер — начинается гематогенное распространение по всему организму, что приводит к поражению всех органов и систем.
Симптомы заболевания
Симптомы фелиноза следует разделить на несколько этапов:
- инкубационный этап (латентный);
- начальный этап;
- период ремиссии.
Инкубационный этап, или «латентный период» ничем себя не проявляет и может длиться от 2 суток до 2 месяцев.
В конце латентного периода развиваются симптомы начального этапа заболевания. Чаще всего у детей появляется слабость и общее недомогание, нарушение сна и быстрая утомляемость к вечеру, апатия.
К концу первой недели, помимо вышеуказанных симптомов, часто возникает гепатолиенальный синдром, характеризующийся увеличением печени и селезенки.
Дальнейшее прогрессирование заболевания приводит к появлению фебрильной температуры (до 38,0-39,0°С) и увеличению регионарных лимфоузлов.
Если царапина имеется в области шеи, в первую очередь поражаются шейные и подмышечные группы лимфатических узлов, в области бедра — паховые и так далее.
При пальпации лимфоузел плотный, очень болезненный и несмещаемый; может достигать размеров более 4 см в диаметре. Если не наступает период ремиссии, возможно нагноение лимфатического узла и появление симптома «флюктуации» — когда по периферии имеется плотная стенка, а внутри — мягкое, жидкостное содержимое. Когда происходит вскрытие этого гнойника, лимфоузел становится меньше, становится плотным и «зарастает» соединительной тканью. Этот процесс занимает в среднем 2,5 месяца.
Спустя 2,5 недели после начала заболевания, если нагноения не наблюдается, лимфаденит постепенно самостоятельно проходит, полностью исчезая на 5 неделе болезни. Важно помнить, что рецидивы фелиноза встречаются достаточно часто, поэтому ключевым действием после выздоровления является профилактика.
При распространении бактерий по всему организму могут развиваться:
- болезнь Верльгофа;
- тотальный или частичный остеолиз;
- воспаление бронхов и легких;
- энцефалит или менингит и поражение нервной системы с генерализованным воспалением;
- абсцессы печени и селезенки, миокардит.
Редко встречаются атипичные формы болезни кошачьих царапин: легочная (поражение альвеолярного дерева), абдоминальная (симптомы «острого живота»), ангинозная (с развитием болевого синдрома в области сердца и за грудиной), глазная (поражение конъюнктивы, особенностью является поражение лишь одного глаза). Основная опасность развития таких форм заболевания заключается в том, что не всегда удается поставить правильный диагноз.
Какие нужны лекарства
При отсутствии регионарного лимфаденита и «легком» течении заболевания, когда установить диагноз не представляется возможным, применяется симптоматическое лечение, то есть: появление температуры необходимо купировать антипиретиками (лекарства, снижающие температуру), головные боли — нестероидными анальгетиками, и так далее.
В случае установления фелиноза, к симптоматическому лечению добавляются физиотерапевтические методы: УВЧ-терапия, диатермическая терапия («электролечение»).
При прогрессировании заболевания, развитии гнойных осложнений и длительности заболевания более 4 недель без улучшения состояния — применяют антибиотики из группы макролидов. У детей и подростков (старше 10 лет) также могут применяться антибиотики тетрациклинового ряда.
При выраженности клинической картины и тяжелом состоянии пациентов целесообразно применять глюкокортикостероиды.
Когда температура тела и общее состояние приходят в норму, а также наблюдается регресс лимфаденита — антибиотики отменяют.
Профилактика
В настоящее время специфическая профилактика, которая помогла бы полностью избежать развития патологии, отсутствует.
Первым и главным звеном профилактики болезни кошачьих царапин — это отсутствие или ограничение контакта с кошачьими. Это позволит избежать появления царапин, ссадин или укусов и предотвратить развитие заболевания.
Вторым моментом является истребление блох у котов и кошек, которые могут переносить бартонелл и заражать домашнее животное.
И третьим звеном является обработка места укуса или царапины: следует тщательно промыть рану водой с мылом и обработать антисептиком. Щелочная среда и антисептический раствор пагубно влияют на данный вид бактерий.
В последнее время отмечают повышение заболеваемости детей даже после «лизания» кожных покровов у ребенка без царапин или укусов. Поэтому, если в семье есть животные и маленькие дети, родителям нужно быть внимательнее к своему ребенку. И при появлении признаков заболевания немедленно обращаться к врачу.
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