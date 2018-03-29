Абсцесс печени: симптомы и осложнения



Гематогенный вариант — инфекция распространилась по кровеносным сосудам;



Холангиогенный вариант — бактерии или паразиты попали в печень по желчевыводящим путям;



Посттравматический вариант — имеет место в случае перенесенной травмы живота.



Абсцесс печени — это патологическое состояние, обусловленное развитием гнойного воспаления в данном органе. Такое заболевание влечет за собой некротические изменения в тканях и формирование полости, внутри которой содержатся гнойные массы. Наиболее часто эта патология имеет вторичный характер. При отсутствии необходимого лечения она может даже стать причиной летального исхода.Чаще всего абсцесс печени встречается у мужчин, относящихся к средней и старшей возрастным группам. В классификацию данного патологического процесса включены такие понятия, как единичная и диффузная формы. Единичная форма подразумевает под собой образование одной или двух довольно крупных полостей. При диффузной форме в тканях печени возникают множественные мелкие очаги. Как правило, диффузная форма имеет более неблагоприятный прогноз.Как мы уже сказали, наиболее часто абсцесс печени развивается в качестве вторичного заболевания. Однако иногда он может иметь и первичный характер. В подавляющем большинстве случаев выявить точную причину возникновения первичного патологического процесса не удается.Существуют две основные причины, приводящие к формированию абсцесса печени. К ним относятся бактериальная флора и паразиты. В зависимости от того, посредством какого пути возбудитель проник в область печени, принято выделять:Наибольшую роль в возникновении этой болезни играют холангит и холецистит, а также перфоративный аппендицит. В ряде случаев к образованию воспаления приводят камни в желчном пузыре, опухолевые процессы в желчных путях и неспецифический язвенный колит. Важным моментом в формировании абсцесса печени является снижение уровня иммунной защиты.Как мы уже сказали, основными возбудителями такого заболевания являются бактерии и паразиты. Среди бактериальной флоры наиболее часто выделяются стрептококки, золотистые стафилококки и кишечная палочка. В ряде случаев определяется наличие смешанной флоры. Интересным моментом является то, что паразиты в качестве возбудителей данного патологического процесса чаще всего обнаруживаются у людей в возрастном диапазоне от двадцати до тридцати пяти лет. Бактериальная же этиология этой болезни наиболее часто выявляется у лиц старше сорока лет.Клиническая картина при абсцессе печени не является специфичной. В связи с этим необходимо проводить дифференциальную диагностику со многими другими заболеваниями.Основным симптомом, который сопутствует данному патологическому процессу, является боль. Она локализуется в области правого подреберья и нередко иррадиирует под лопатку или в плечо. Как правило, больной человек обращает внимание на то, что болевой синдром становится наиболее интенсивным в тот момент, когда он ложится на левый бок. Возникшая боль имеет ноющий, тупой характер и усиливается при пальпации печени. Кроме этого, присутствуют такие симптомы, как чувство тяжести в правом подреберья и увеличение печени в размерах.Некоторые пациенты предъявляют жалобы на различные диспепсические нарушения. Они могут проявляться вздутием живота, диареей, тошнотой, сопровождающейся рвотой, и значительным снижением аппетита. В обязательном порядке присутствует такой симптом, как повышение температуры тела до фебрильных значений. Общая интоксикация организма, как правило, выражена очень интенсивно. Больной человек становится вялым, у него отмечается обильное потоотделение и ознобы.Довольно часто на первых порах развития данного заболевания единственной жалобой, на которую обращает внимание человек, становится медленно прогрессирующее снижение веса. Нередко в более поздние сроки отмечается развитие желтухи. За счет сдавления печеночных сосудов в брюшной полости может скапливаться повышенное количество жидкости. Такое состояние называется асцитом.Важным моментом является то, что в большинстве случаев в клинической картине преобладают симптомы, сопутствующие основному заболеванию, которое и привело к формированию гнойной полости в печени. В связи с этим такой абсцесс на протяжении долгого времени остается недиагностированным.Как мы уже сказали, такой патологический процесс может приводить к ряду серьезных осложнений. Наиболее опасными из них являются выход гноя в брюшную полость или внутреннее кровотечение. Кроме этого, нередко инфекционная флора распространяется на рядом расположенные органы с развитием в них гнойного воспаления.Диагностика абсцесса печени в первую очередь складывается из тщательного сбора анамнеза. Необходимо выяснить у больного человека имеются ли у него какие-либо другие патологии, и какие факторы способствовали ухудшению его состояния. В обязательном порядке используется ультразвуковое исследование печени с параллельным проведением тонкоигольной биопсии. Полученный при биопсии материал необходимо направить на анализ для уточнения характера флоры. В сомнительных случаях может потребоваться магнитно-резонансная томография.Данная болезнь может лечиться как консервативными, так и хирургическими методами. В том случае, если в печени обнаруживается множество очагов или один, но имеющий небольшие размеры, показано назначение антибактериальной или противопаразитарной терапии. В ряде случаев требуется проведение хирургического вмешательства, которое подразумевает под собой вскрытие полости и ее дренирование.Основным методом профилактики является своевременное лечение заболеваний, которые могут приводить к возникновению гнойного воспалительного процесса в печени. В первую очередь, это касается патологий со стороны желчевыводящей системы. Кроме этого, необходимо уделять внимание повышению уровня иммунной защиты.