Неожиданные причины гайморита



Больные зубы.





Искривленная перегородка носа.





Купание в загрязненных водоемах.



Воспаление слизистой оболочки гайморовых пазух называется гайморитом. Предпосылками возникновения заболевания является нелеченый ринит — воспаление слизистой оболочки носа. Отсутствие своевременного лечения гайморита может привести к серьезным последствиям, в том числе, к инвалидности и летальному исходу.Одними из первых симптомов гайморита являются головная боль и заложенность носа. Любой насморк сопровождается воспалением слизистой оболочки пазух решетчатой кости. При рините отекшая слизистая оболочка пазух увеличивается в разы и перекрывает соустья гайморовой и лобной пазух. Если спустя четыре-пять дней насморк не прекратился, присоединяется бактериальная флора. Таким образом, развивается бактериальный риносинусит, который может затронуть и гайморову, и лобную, и решетчатую, и клиновидную пазуху. При этом имеют место сильные головные боли, меняется цвет выделений из носа со светлого на зеленый или желтый. Это говорит о том, что воспаление перешло в гнойную форму. Нужно немедленно обратиться к врачу.Развиваться гайморит может долго. Отсутствие соответствующего лечения приводит к осложнениям. При воспалении лобных пазух инфекция может распространяться в близлежащие органы, в том числе, глаза, уши. Кроме того, гной, находящийся в лобных пазухах, может, так или иначе, попасть в головной мозг. В связи с этим часто возникают внутричерепные осложнения, появляются менингиты, абсцессы мозга, и т. д.Запущенная стадия гайморита — фронтит проявляется высокой температурой (тридцать девять-сорок градусов), кровотечениями из носа, сильными болями.При хроническом гайморите больные легко простужаются, у них присутствуют периодически или стабильно следующие симптомы: повышенная температура тела (тридцать семь и более градусов), заложенность носа и головные боли. Но вылечить хронический гайморит все-таки можно. Главное продолжать соответствующее лечение, назначенное доктором. При хроническом гайморите риск появления осложнений выше.Даже обычная простуда летом, вызванная переохлаждением организма (употребление холодных напитков, длительное пребывание в помещении с кондиционером, промокшие ноги и т. д.), может привести к воспалительным процессам в горле, носу, носоглотке и вызвать осложнение — гайморит. О некоторых причинах появления гайморита можно даже не догадываться.Вызвать заболевание могут определенные зубные болезни, в том числе, запущенный кариес, пульпит верхних коренных зубов. Из больного зуба инфекция может проникнуть в гайморову пазуху. И речь уже будет идти о так называемом одонтогенном гайморите. Кроме того, нередки случаи, когда стоматологи в ходе лечения корней зубов травмируют их и повреждают гайморову пазуху. Иногда при пломбировке корней пломбировочный материал попадает в полость верхнечелюстной пазухи. В результате возникает хроническая (чаще грибковая) форма гайморита.Деформированная носовая перегородка также может привести к гаймориту. Выявить искривление носовой перегородки может только врач. Ведь даже внешне ровный нос может иметь искривленную перегородку. И, напротив, в заметно искривленном носе носовая перегородка может быть ровной. После оперирования и устранения проблемы лечение гайморита не требуется. Он проходит сам собой.В стоячей воде, в том числе, озерах, присутствует достаточно много различных болезнетворных организмов. При активном купании, нырянии загрязненная вода может попасть в нос. В качестве профилактики заболевания после посещения водоема можно промывать или орошать полость носа соленой водой. Также для этих целей можно применять готовые солевые растворы, которые продаются в аптеке.Только врач сможет дифференцировать разновидность заболевания, фазу, предложить способ лечения и спрогнозировать возможные осложнения в будущем. Несвоевременное лечение гайморита может вызывать у человека предрасположенность и уязвимость перед заболеванием.В зависимости от стадии болезни могут назначаться на непродолжительный период (три-пять дней) сосудосуживающие капли для устранения отека. Лечение ринита назальными каплями более семи дней может вызвать так называемый медикаментозный ринит.При гнойном синусите (гайморите, фронтите) назначается прием антибиотиков. Капли в нос прописываются только при наличии проблем с носовым дыханием. При этом стоит отметить, что при заболевании нужно брать больничный, а не лечиться на работе.При лечении широко используется проведение весьма болезненной процедуры — пункция верхнечелюстной пазухи. Для этого под местной анестезией через нижний носовой ход специальной иглой прокалывается гайморова пазуха. С помощью иглы происходит удаление гноя, после чего пазуха промывается и вводится лекарственное средство. В некоторых случаях, особенно при остром процессе, одного прокола бывает недостаточно. И процедура повторяется.За счет удаления гноя и устранения отрицательного давления в пазухе прекращается раздражение окончаний тройничного нерва, и у пациента проходят приступы головной боли.В настоящее время альтернативным вариантом пункции является ЯМиК-процедура. При помощи специального прибора создается отрицательное давление в полости носа, и экссудат удаляется из всех пазух посредством вакуума. Затем, также как и при пункции, в пазуху вводится лекарственное средство. Такая процедура является практически безболезненной и показана как взрослым, так и детям.Нужно помнить, что при гайморите запрещается делать прогревания и применять какие-либо народные методы лечения заболевания. Затрудненное носовое дыхание, чувство давления в гайморовых пазухах (наваливание гноя) при наклонах является одним из верных признаков появления гайморита. Если замечены вышеуказанные симптомы, нужно обратиться за помощью к врачу-отоларингологу, а не заниматься самолечением. В зависимости от разновидности заболевания и степени тяжести будет подобрано подходящее лечение.