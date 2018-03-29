Семь секретов от медиков помогут реже болеть

Медработники не соблюдают каких-то правил профилактики различных заболеваний, они превращают их в повседневные привычки.Семь секретов от медиков, которые помогут реже болеть:1. Быть оптимистически настроенным, независимо от ситуации. Хорошее настроение и оптимизм - залог крепкого здоровья и это проверено многими людьми. Те, кто постоянно в негативе и миноре, имеют массу проблем со здоровьем.2. Соблюдать правила личной гигиены - чистить зубы, принимать душ, мыть руки, менять постельное белье раз в неделю, а нижнее - ежедневно.3. Научиться справляться с негативными эмоциями и стрессами, дабы не допускать до депрессии и других психических заболеваний. Стрессы преследуют каждого из нас, но кто-то как-то выкручивается, а другие - тонут в них. Здесь выбор за человеком, хочет быть здоровым - тогда возьмет за привычку расслабляться после негативной ситуации и не заморачиваться по пустякам.4. Отпуск, минимум, два раза в год и исключить сверхурочную работу. Полноценный сон и отдых - одна из составляющих жизни человека, пренебрегать которой крайне нежелательно.5. Больше гулять на свежем воздухе, а также чаще проветривать помещение, в котором вы долго находитесь. Организм и каждая его клеточка нуждается в кислороде, если его не хватает, то мы начинаем стареть, болеть, тускнеть.6. Кушать часто, понемногу и только пищей, приготовленной своими руками. Это позволяет избежать лишнего веса и пищевых отравлений.7. Не трогать лицо руками, тем более - грязными. Микробы и вирусы чаще всего попадают в организм через слизистые. Достаточно потереть грязными пальцами глаза или нос, как человек тут же заразится.Прислушайтесь к советам медиков и перестанете часто болеть или вообще перестанете подхватывать вирусы.