Медики развенчали популярные мифы о ЗОЖ

Оказывается, некоторые убеждения о правилах здорового образа жизни не имеют ничего общего с действительностью.Во многих странах люди все чаще стали сторонниками ЗОЖ во всех смыслах, то есть, они начали придерживаться правил здорового питания, отказываться от вредных привычек, больше отдыхать и двигаться.Как выяснилось, несколько популярных принципов здорового образа жизни - ни что иное, как выдумки и мифы.Наверное, все слышали о том, что завтрак - это тот прием пищи, который ни в коем случае пропускать нельзя. Более того, многие диетологи убеждены, что на завтрак человек может себе позволить употреблять высококалорийную, жирную и сладкую пищу, мотивируя и объясняя это тем, что после насыщения чувство голода появится ближе к обеду и риск переесть исчерпает себя. Но в действительности, даже те, кто регулярно плотно завтракает, по вечерам переедают и набирают лишний вес. Плюс ко всему, после калорийной утренней трапезы точно также хочется спать, как и после обеда. Так что, если вы не можете позавтракать правильными продуктами, то лучше не насиловать свой организм жареной картошкой и курицей, оставшейся после ужина, или бутербродами с колбасой, майонезом и другими соусами.Фруктовые кислоты разъедают слизистые желудка, которые утром еще не защищены клетчаткой. Но если пить свежие соки после порции овсянки или любой другой каши, то тогда они и вправду принесут пользу здоровью.На самом деле, отметка "органический" - прекрасный маркетинговый ход, повышающий ценник продуктов питания. С грядки овощи или с дерева фрукты ничем не хуже органических продуктов, а иногда - лучше.Лежа на спине и поднимая туловище вверх, вы качаете не пресс, а спину. Жиры в это время, соответственно, сжигаются не в животе, поэтому никаких кубиков пресса вам не добиться таким способом. Куда полезнее поднимать ноги вверх, лежа на спине и прижав поясницу к полу.Да, о вреде ультрафиолетового излучения известно всем, но это вовсе не означает, что солнца нужно избегать, ведь оно насыщает организм витамином D. Носите солнцезащитные очки и головной убор, а летом, когда очень жарко, старайтесь не находиться на открытом пространстве с 11:00 до 15:00.