Врачи открыли ранее неизвестный орган человека

Американские врачи открыли новый орган человека — сеть микроскопических каналов, заполненных жидкостью и пронизывающих соединительную ткань органов. Об открытии они рассказали в журнале Scientific Reports.Сеть каналов была обнаружена случайно во время эндоскопии, когда врачи осматривали изнутри желудочно-кишечный тракт пациента. Разглядывая желчный проток, они обнаружили, что окружающие его ткани не плотные и однородные, как считалось ранее, а пронизаны сетью неизвестных каналов. Сначала исследователи решили, что перед ними просто капилляры, но в таком случае сами капилляры, заполненные жидкостью, при микроскопическом исследовании должны быть затемнены, а ткань между ними быть более светлой. Однако перед учеными была совершенно противоположная картина.Изучив ткани других органов, в том числе носа, исследователи выяснили, что каналы проходят и через них. Ученые предполагают, что эти каналы, по которым циркулирует жидкость, могут затрагивать все ткани в организме и являться новым органом, в котором содержится до 1/5 всей жидкости организма.Об этих микроскопических каналах не было известно ранее, потому что стандартные методы исследования тканей приводили к оттоку жидкости и разрушению коллагеновых волокон, образующих каналы, поясняют ученые. По мнению исследователей, новый орган имеет амортизирующую функцию, защищая органы.Также они предполагают, что каналы могут способствовать метастазированию рака, позволяя раковым клеткам проникать в лимфатическую систему и быстро перемещаться к другим органам. Исследователи собираются выяснить, может ли анализ жидкости в каналах использоваться для ранней диагностики рака. Кроме того, они подозревают, что новый орган может быть связан со многими воспалительными заболеваниями.