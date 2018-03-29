Электронные сигареты не приводят к потемнению зубной эмали

Цвет зубной эмали не меняется под воздействием пара от электронных сигарет, показало исследование компании British American Tobacco.Курящего человека можно определить по улыбке: со временем его зубы приобретают желтый или даже коричневый «нездоровый» оттенок. Обычно это окрашивание связывают с влиянием никотина, но на самом деле оно возникает из-за смолы, содержащейся в дыме сигарет.В рамках масштабного исследования, посвященного здоровью полости рта, специалисты из компании-производителя табачной продукции British American Tobacco изучили процесс обесцвечивания зубов. Они анализировали эффект от традиционных сигарет, прототипа электронной сигареты Vype и сигареты, Glo, работающей по технологии нагревания табака.Сначала специальное роботизированное устройство распылило дым и пар на фильтровальную подушку. Затем с помощью растворителя ученые экстрагировали твердые частицы и проверили их влияние на зубах коров, которые часто используют для лабораторных экспериментов, таких как тестирование зубной пасты или средств для полоскания полости рта.Чтобы имитировать эмаль зубов человека, зубы животных предварительно отполировали тонкой наждачной бумагой и инкубировали в человеческой слюне, что помогло создать на их поверхности особый белковый слой, который образуется в результате взаимодействия молекул слюны и зубной эмали. После этого зубы поместили в духовку, нагретую до температуры человеческого тела и подвергли воздействию экстрактов из сигаретного дыма, паров электронных сигарет и сигарет Glo. Для контроля некоторые зубы вымачивали в растворе без какого-либо экстракта.Через один день зубная эмаль, которая взаимодействовала с табачным дымом, начала менять цвет, и в течение 14 дней становилась темнее – это было видно даже невооруженным глазом. В то же время зубы, которые вступали в реакцию с парами электронных сигарет, оставались такими же, как зубы, вообще не подвергавшиеся воздействию веществ. Для чистоты эксперимента оттенки оценивали с помощью лабораторной камеры со сверхчувствительной линзой.Результаты опыта представили на ежегодной конференции Американской ассоциации стоматологических исследований во Флориде.