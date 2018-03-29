Плоскостопие: виды, причины и профилактика заболевания



первая стадия — симптоматика слабая: ноги быстро устают, стопы болят при надавливании, к вечеру могут появляться отеки и тяжесть в ногах;



вторая стадия — болезнь прогрессирует: стопа уплощается и может увеличиваться в размере, меняется походка, болевые ощущения становятся хроническими, боль распространяется до колена;



третья стадия — тяжелая: сильные боли в ногах, начинает болеть поясница.





Встаньте ровно. Перекатывайтесь с пяток на носки и обратно. Походите на носках, потом на наружной стороне стоп.



Лягте на спину. Потяните на себя правый носок, затем левый. Потяните оба носка одновременно. Повторите несколько раз. Проведите правой стопой по левой голени. Повторите движение левой стопой.



Сядьте на пол, согните колени и поставьте стопы параллельно друг другу. Отрывайте от пола носки и пятки — двумя ногами одновременно или поочередно. Закиньте ногу на ногу, делайте вращательные движения стопой.



Сядьте на стул. Захватывайте пальцами ног мелкие предметы и перекладывайте их с места на место. Покатайте ногой палку.



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Здоровая стопа состоит из сводов, которые уменьшают тряску при ходьбе, то есть действуют как амортизаторы. При плоскостопии своды стопы уплощаются, и стопа почти всей подошвой соприкасается с опорной поверхностью. Плоскостопие — далеко не безобидное заболевание. Оно ухудшает качество жизни и провоцирует развитие других болезней опорно-двигательной системы. Поэтому лечить плоскостопие нужно обязательно, и чем раньше, тем лучше. Развитие заболевания можно предотвратить, если с раннего детского возраста применять меры профилактики.У стопы человека два свода — продольный и поперечный. Уплощаться может и тот, и другой. Чаще встречается поперечное плоскостопие. Оно проявляется укорочением стопы и отклонением первого пальца наружу. Если проседает продольный свод, стопа увеличивается в размере и практически полностью соприкасается с опорной поверхностью. Чем больше вес человека, тем более выражены эти негативные изменения. Продольное плоскостопие чаще встречается среди молодежи в возрасте от 16 до 25 лет, поперечное — среди представителей возрастной группы 35-50 лет. Возможна и комбинированная деформация, когда стопа уплощается и в продольном своде, и в поперечном. Такое плоскостопие называется поперечно-продольным.Плоскостопие может быть врожденным или приобретенным. Врожденное плоскостопие обычно является следствием соединительнотканной недостаточности. Это системное заболевание, проявляющееся снижением прочности соединительной ткани всех систем организма. Врожденное плоскостопие диагностируют после 6 лет. У маленьких детей костно-хрящевой аппарат стопы еще не полностью сформирован, и на подошве стопы имеется жировая «подушка», которая затрудняет постановку диагноза. Своды стопы могут уплощаться с возрастом из-за ослабления мускулатуры и суставных связок. Такое плоскостопие называется статическим. Этот вид плоскостопия встречается чаще всего и составляет примерно 80% от всех диагностируемых случаев. Кроме того, плоскостопие может быть следствием перелома костей стопы или паралича мышц стопы и голени.Выявить плоскостопие в домашних условиях можно простым способом. Для этого нужно намазать подошву стопы кремом и встать ногой на чистый лист бумаги. Изучив получившийся отпечаток, можно установить, здорова стопа или нет. Если посередине стопы, по линии ее внутреннего края, есть выемка, занимающая больше половины средней части подошвы, значит, стопа в порядке. О плоскостопии можно говорить, если выемка узкая или ее нет совсем.Для каждой стадии плоскостопия характерны определенные симптомы. Знание этих симптомов помогает вовремя выявить болезнь.Если своды стопы проседают, она уже не может полноценно выполнять свои функции. Опорную и рессорную функции приходится брать на себя структурам, которые для этого не предназначены. К выполнению несвойственных им задач подключаются суставы ног (коленный, тазобедренный, голеностопный) и позвоночник. Это приводит к преждевременному износу и разрушению этих структур. Следовательно, заниматься профилактикой и лечением плоскостопия необходимо еще и для того, чтобы предотвратить развитие других заболеваний опорно-двигательной системы.На здоровье стопы влияют многие факторы: наследственность, уровень физической нагрузки, масса тела, возраст, обувь, беременность, некоторые заболевания (диабет, ожирение, полиомиелит и другие). Развитию плоскостопия может способствовать и недостаток, и избыток физической нагрузки. Лучше всего укреплять стопу специализированными упражнениями лечебной физкультуры. Гимнастика ЛФК помогает сохранить эластичность связок и крепость мышц, не перегружая ноги. Упражнения ЛФК могут применяться и для профилактики, и для коррекции плоскостопия.Заниматься профилактикой плоскостопия нужно с самого раннего возраста. Профилактика плоскостопия у детей заключается в выполнении специальных упражнений для стоп, в хождении босиком по неровным поверхностям, в ношении обуви с ортопедической стелькой и плотным задником. Дети с удовольствием бегают босиком по траве, песку, гальке, что очень полезно для здоровья стоп. Для дома можно приобрести ортопедический коврик с выпуклыми элементами. Можно лазать босиком по шведской стенке — это тоже помогает избежать плоскостопия.Если ребенку после достижения шестилетнего возраста все-таки был поставлен диагноз «плоскостопие», не стоит сильно переживать — ситуация поправима. Дети могут полностью излечиться от плоскостопия, если вовремя принять соответствующие меры. Детское плоскостопие лечится массажем, специальной гимнастикой, ношением ортопедической обуви.При помощи упражнений ЛФК можно вылечить заболевание у детей, откорректировать плоскостопие в старшем возрасте, уменьшить симптоматику и предотвратить развитие осложнений. Чаще всего используются следующие упражнения (выполняются босиком):Эти же упражнения ЛФК можно применять для профилактики. При этом нужно не забывать, что профилактика будет эффективной только в том случае, если заниматься гимнастикой систематически.