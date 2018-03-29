Почему появляется перхоть на коже головы



Сульфид селена. Замедляет рост эпителиальной ткани и воздействует на грибок.



Пиритион цинка. Содержится в большинстве шампуней и средств против перхоти. Борется с грибком, останавливает его рост, а также снижает воспалительные процессы на коже. Хотя возбудителей перхоти не убивает.



Деготь с ихтиолом, или медицинский деготь. Менее эффективен при борьбе с грибком, но позволяет снять воспаление и шелушение кожи.



Перхоть является распространенной проблемой и может возникать практически в любом возрасте в силу тех или иных причин. Существует две основных разновидности перхоти, которая поражает кожу головы: сухая и жирная.Сухая перхоть представляет собой мелкие белые чешуйки, которые могут располагаться как на всей поверхности кожи головы, так и локализоваться на тех или иных участках. Сухая перхоть затрагивает всю длину волос и может падать на плечи и спину, что становится особенно заметно на темной одежде.Зачастую такой вид перхоти появляется в результате некорректного ухода за кожей головы (неправильное мытье волос, использование неподходящего шампуня и т. д.), а также стрессовых состояний.Отличается желтоватым цветом и жирностью, что приводит к склеиванию чешуек кожи. В результате на коже и волосах могут образовываться большие хлопья перхоти. Такая перхоть выглядит еще более не эстетично по сравнению с сухой разновидностью. При этом и последствия у данного вида перхоти могут быть более серьезные. Так, если появление белой перхоти может обуславливаться, в том числе, неправильным применением каких-либо косметических средств, то жирная перхоть свидетельствует, как правило, о тех или иных нарушениях в работе организма. Она часто появляется в результате гормональной перестройки, а также нарушений в работе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).Иногда неправильный уход за кожей головы может привести к перхоти. Чтобы свести риск ее появления к минимуму, не рекомендуется мыть волосы каждый день. Это только усугубляет возникновение перхоти или протекание (если перхоть же появилась) процесса.Мыть голову нужно не чаще двух-трех раз в семь дней. Слишком частое мытье головы приводи к тому, что кожа быстрее жирнеет. В результате вероятность появления перхоти повышается. Если перхоть сухая, ежедневное мытье головы еще больше пересушивает кожу головы, что также усугубляет появление «снега на плечах».Если без ежедневного мытья никак не обойтись (например, в силу профессии), то нужно грамотно выбрать шампунь. Сейчас есть много шампуней, которые можно применять для ежедневного мытья головы. В каждом подобном шампуне присутствуют компоненты, которые положительно влияют на лечение или профилактику появления перхоти.Кроме того, играет роль в появлении перхоти и высокая жесткость воды. Чтобы смягчить воду, можно добавить в емкость с водой немного яблочного уксуса или лимонный сок.Сушить волосы после мытья головы лучше естественным способом. Не рекомендуется завязывать голову полотенцем и ходить в нем длительное время. Для начала можно аккуратно промокнуть волосы полотенцем. Затем следует немного походить со слегка влажными волосами, чтобы влага окончательно испарилась. После этого уже можно приступать непосредственно к расчесыванию и укладке.Для сушки волос также можно использовать фен. Здесь главное не пересушить кожу головы. Но, как показывает практика, чаще пересушивается не столько кожа головы, сколько волосы, что приводит к дополнительным проблемам с волосами.При сушке волос феном лучше устанавливать щадящий режим. Кроме того, не так давно на рынке появились фены с функцией ионизации. Они снижают появление статического электричества и разглаживают волосы.Попробовать решить проблему перхоти можно выбором подходящего шампуня. При выборе шампуня от перхоти нужно ознакомиться с его составом. В него могут входить, в том числе, следующие компоненты.Лечение перхоти шампунем проходит в течение четырех-шести недель. Соответственно, быстрого эффекта не будет.Если перхоть не проходит даже после смены шампуня, нужно обратиться за помощью к врачу-дерматологу или трихологу. При осмотре специалист назначит прохождение определенных обследований, сдачу тех или иных анализов. Возможно, потребуется пройти обследование кожи на предмет определения грибка, который является одной из главных причин возникновения перхоти. При обнаружении грибка будет назначена специальная противогрибковая терапия.Кстати, бытует мнение, что перхоть может появляться из-за расчески. Однако расческа может вызвать только какие-то определенные проблемы с волосами (ломкость и т. д.). Наряду с расческой, как правило, не вызывает перхоти и лак для волос. Иногда при пользовании лаком появляется зуд кожи головы, что является аллергической реакцией. Да, если не обращать внимания на зуд и другие возможные проявления аллергии, спустя какое-то время уже может появиться и перхоть. Однако после появления первого неприятного симптома аллергии — зуда люди просто перестают пользоваться лаком, и проблема сама собой проходит.Многие считают, что совместное пользование расческой с человеком, у которого есть перхоть, может стать причиной появления перхоти. Однако это не так. Ведь дрожжевой грибок — Malassezia furfur, который вызывает появление перхоти, присутствует практически у каждого человека в малом количестве. При создании благоприятных условий на коже или при падении иммунитета он начинает быстро размножаться. Поэтому хороший иммунитет позволяет предупредить развитие заболевания и не дать появиться перхоти.Для того чтобы избавиться от симптоматики себореи, нужно терпение и правильный уход за кожей. Необходимо постараться соблюдать здоровый образ жизни. При появлении перхоти лучше сразу обратиться за помощью к врачу. Он выявит точную причину появления и назначит соответствующие препараты для лечения.