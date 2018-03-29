Чем опасен артроз суставов?



перенесенные ранее ушибы, переломы, вывихи и разрывы связок;



лишний вес, вызывающий дополнительную нагрузку на опорную систему;



наличие воспалительных процессов в суставах;



преклонный возраст;



несбалансированное питание;



переохлаждение;



аутоиммунные заболевания;



частые простудные заболевания;



наличие некоторых венерических заболеваний;



нарушения работы эндокринной системы;



плохая свертываемость крови;



отравление организма токсическими веществами;



врожденные аномалии развития суставов.





боль и отечность в области суставов;



болезненные ощущения, возникающие преимущественно при физической активности, и проходящие спустя примерно четверть часа (после выведения из суставной сумки продуктов распада костной и хрящевой ткани);



деформация суставов (деформирующий артроз);



ноющие ночные боли, возникающие из-за венозного застоя.





Регулярность и частоту приемов пищи





Пищевое разнообразие





Контроль энергетической ценности рациона





Легкую усвояемость продуктов





Соблюдение правильного питьевого режима





отказ от вредных привычек;



прием специальных витаминных комплексов;



ношение удобной обуви;



защиту организма от переохлаждения;



правильную позу ног в положении сидя (без скрещивания);



поддержание нормального веса тела.



Артроз суставов — грозное заболевание, которым страдает каждый десятый житель планеты. Первые его признаки дают о себе знать после 40 лет. С возрастом уровень заболеваемости существенно возрастает, поражая треть людей пожилого возраста. Можно ли оградить себя от этой болезни? Какие меры профилактики снижают риск ее возникновения?Артроз суставов — заболевание, характеризующееся разрушением хрящевой ткани, покрывающей кость, а в некоторых случаях и самой костной ткани. Износ хряща происходит под действием частых и продолжительных нагрузок, после которых он не успевает восстановиться. Его размягчение нарушает нормальную работу сустава и приводит к появлению болезненных ощущений.Артроз крупных суставов (коленей, тазобедренного отдела) диагностируется особенно часто, являясь одной из распространенных причин потери человеком трудоспособности. Реже отмечают случаи поражения пальцев рук, большого пальца ноги, а также плечевого, локтевого и челюстного сустава.К основным причинам возникновения артроза суставов относят следующие факторы:Следует отметить, что в основную группу риска попадают люди, чья работа связана с тяжелым физическим трудом (шахтеры, кузнецы, каменщики).Медики выделяют следующие симптомы артроза:Особую роль в профилактике и приостановлении дальнейшего развития заболевания играет сбалансированное питание. К основным принципам организации диеты при артрозе суставов относят.Питаться необходимо дробно (не менее 4-5 раз в день), в строго определенное время. Последний прием пищи должен быть не ранее 3-4 часов до сна.Разнообразная пища позволяет организму насытиться максимальным количеством полезных веществ. Следует уделить внимание достаточному потреблению белковой пищи (употреблять отдельно от богатых углеводами продуктов), а также свежих фруктов и овощей.Особенно актуальна данная рекомендация для людей, обладающих избыточным весом. Ведь лишние килограммы значительно затрудняют лечение артроза, увеличивая нагрузку на поврежденные суставы. На сегодняшний день существует большое количество доступных методик расчета калорийности рациона, позволяющих контролировать энергетическую ценность пищи. Их применение на практике позволяет создать небольшой дефицит калорийности, способствующий постепенному снижению веса.Людям, страдающим артрозом, необходимо отдать предпочтение максимально простой, приготовленной на пару или тушеной пище. Кроме того, следует значительно ограничить или полностью исключить из рациона мучные изделия, консервы, колбасы, соленую и жирную пищу, а также крепкий чай или кофе.Достаточное количество потребляемой чистой воды позволит облегчить работу пораженных суставов и будет способствовать выведению продуктов распада хрящевой ткани.Чтобы «замедлить» артроз суставов, диетологи рекомендуют вводить в рацион достаточное количество заливных блюд (в основе, которых лежит желатин, а не наваристый бульон), продуктов, богатых кальцием (куриных яиц, творога, орехов, субпродуктов), а также рыбы, морепродуктов и бобовых.Артроз, как и другие приобретенные заболевания, нуждается в комплексной профилактике. Особенно эффективны посильные физические нагрузки, позволяющие укрепить мышцы, улучшить кровообращение, а также снизить вес. Однако при их выполнении стоит соблюдать осторожность, поскольку не все виды спорта показаны при склонности человека к данному заболеванию.Так, например, плавание эффективно лишь в качестве меры профилактики, а во время острой фазы заболевания — может быть полностью противопоказано, поэтому занятия им требуют обязательной предварительной консультации с лечащим врачом. Гораздо более действенной является специальная гимнастика для суставов, которая проста в исполнении и не требует контроля со стороны инструктора по фитнесу.Также к мерам профилактики артроза суставов относят:Если заболевание стало прогрессировать и доставлять серьезный дискомфорт, то следует обратиться за врачебной помощью и начать лечение артроза.Традиционное лечение предусматривает устранение болезненных ощущений, нормализацию обменных процессов в хрящевой ткани, а также восстановление работоспособности суставов.Обычно лечение артроза сводится к использованию средств ортопедической коррекции суставов, приводящих к уменьшению нагрузки на них, применению стимуляторов роста хрящевой ткани, а также препаратов, блокирующих спазмы мышц и нормализующих питание хрящевой ткани.Важным этапом лечения является обеспечение состояния покоя для пораженного сустава и окружающих его мягких тканей. Хорошо снимают болевой синдром теплые компрессы, прием теплых ванн, а также введение лекарственных препаратов в полость суставной сумки. В редких случаях прибегают к использованию гормональной терапии, которую применяют коротким курсом, чтобы избежать обострения течения заболевания.Частым методом лечения артроза является массаж. Он оказывает благотворное влияние на состояние суставов, связок и мышц, ускоряет восстановительные процессы в тканях и предотвращает сращение соединительных волокон к суставной сумке. Однако массаж запрещено использовать в острой фазе заболевания, поскольку он может усугубить его течение.В особо тяжелых случаях артроза применяют хирургические лечение, целью которого является обеспечение увеличения притока крови к пораженному суставу или полная его замена на искусственный протез.