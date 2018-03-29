Боль в спине: как это лечится?

Наверное, многие из нас хотя бы изредка сталкивались с такой неприятностью, как боль в спине. А отдельным «везунчикам» приходится ощущать ее довольно часто. В чем отличие опасной боли от безобидной, можно ли избавиться от нее самостоятельно и в каких случаях необходимо идти к врачу.Появление систематических болей в пояснице, спине, грудном позвоночном отделе и шее можно назвать расплатой за недостаточную физическую активность. Если приходится много времени сидеть в кресле офиса, за рулем автомобиля, а то и просто на диване перед телевизором, то нет ничего удивительного в том, что рано или поздно появляется боль в области поясницы, шеи или спины. Спазмы спинных мышц, провоцирующие головные боли напряжения, а также болевые ощущения в области лопаток, спины и поясницы, могут быть вызваны неправильным положением тела в продолжение определенного времени.В число причин появления спинных болей входят также микротравмы, которые могут возникнуть во время занятий спортом, возможное переохлаждение, а также различные инфекции. В большинстве случаев боль в спине бывает безобидной и проходит в продолжение месяца.Однако такое положение вещей вовсе не означает, что нужно терпеть. При появлении болевых ощущений рекомендуется не затягивать с визитом к специалисту. Причем в первую очередь рекомендуется идти не к неврологу, а на прием к терапевту — существует вероятность, что боль в спине никакого отношения к позвоночнику не имеет. Иррадиация в спину иногда бывает результатом проблем с органами пищеварения, мочеполовой системы, органами дыхания и сердца. Кроме того, фактором возникновения боли способны стать травмы или инфекционные, аутоиммунные, эндокринологические и онкологические болезни.Терапевт во время приема оценивает состояние больного, назначает необходимое лабораторное и инструментальное обследование. В случае необходимости пациенту рекомендуют пройти обследование у профильных специалистов. Если будет установлено, что боль в области спины является результатом проблем с позвоночником, больного направят на консультацию к неврологу.Нередко у пациентов, жалующихся на болевые ощущения в спине, врач диагностирует остеохондроз. И, хотя термин «остеохондроз позвоночного столба» имеется в МКБ, ставить такой диагноз при острой боли в спине, по меньшей мере, не совсем корректно.Остеохондрозом называют состояние, представляющее собой патологические изменения в межпозвоночных дисках. В принципе это естественный процесс их изнашивания, который развивается с годами. Остеохондроз в какой-то степени есть у каждого человека старше двадцати пяти лет. Однако это не говорит о том, что именно он становится виновником возникновения боли в спине. Более того, в большинстве ситуаций наличие болевого синдрома к остеохондрозу не имеет никакого отношения. Более подходящим диагнозом для болей в спине считается дорсалгия.В отдельных случаях боль в спине способна приобрести хронический характер. Некоторым пациентам (примерно 6%) ставят диагноз под названием «фибромиалгия» — хроническая боль, возникающая под воздействием психогенных факторов. При этом пациента мучают постоянные боли без видимых на то физических причин. К сожалению, врачи до настоящего времени не могут установить точные причины ее появления и методы лечения. Часто фибромиалгию сопровождают депрессия и повышенная тревожность. Поэтому для избавления от таких болей, кроме обезболивающих средств, пациенту назначают психотерапевтическое лечение, а иногда и прием антидепрессантов.Иногда в результате обследования у пациента обнаруживают межпозвоночную грыжу и могут предложить операцию. Однако грыжа не всегда становится причиной боли. Поэтому если спина не болит, не нужно спешить в хирургию. Впрочем, если болит, то тоже не всегда нужно. В большинстве случаев боль возникает в результате сдавливания нервных корешков, отходящих от спинного мозга — вертеброгенной радикулопатии. У многих пациентов это состояние проходит само по себе примерно через два месяца. А хирургическое вмешательство бывает необходимо лишь малому проценту больных.Нужно ли лечить боль в спине, когда она может пройти сама? Конечно нужно, хотя бы потому, что терпеть ее точно не стоит.Некоторые пациенты, обращаясь к специалисту за помощью, рассчитывают получить направление на лечебный массаж и физиотерапевтические процедуры. А таблетки соглашаются принимать лишь в случае сильной боли, опасаясь привыкания или вредного воздействия на желудок.Тем не менее прием нестероидных средств противовоспалительного действия — это доказанный и эффективный способ лечения. Такие лекарства помогут снять боль и воспалительный процесс. Некоторые больные предпочитают принимать препараты в виде инъекций, полагая, что таким образом они будут действовать быстрее, да и побочных эффектов от уколов поменьше.Действительно, инъекция действует быстрее, чем таблетка, но всего лишь на 15 мин. Кроме того, воздействие на желудок будет одинаковым, зато инъекции могут спровоцировать развитие дополнительных осложнений, например, абсцесса. Поэтому не стоит бояться пить таблетки. Разумеется, только по назначению врача и исключительно в установленных специалистом дозах. Кроме того, для уменьшения вредного влияния на органы пищеварения врач должен назначить дополнительные медикаментозные препараты.Что касается таких процедур, как массаж, выполнение лечебной физкультуры и иглоукалывание, то они приносят облегчение только в составе комплексного лечения. Выбор немедикаментозного способа терапии должен сделать врач.Как мы уже говорили, организм в состоянии своими силами бороться с болью, а для периода обострения имеются нестероидные противовоспалительные средства. Однако лечение и профилактика в домашних условиях помогут в короткие сроки победить боль и сделать ее проявления более редкими.Первое, что нужно делать — по-возможности больше двигаться. Во время обострения рекомендуются спокойные пешие прогулки, правильно подобранный лечебно-физкультурный комплекс, определенные виды йоги. Однако когда боль в области поясницы и спины станет сильнее, обороты придется уменьшить.Следующее мероприятие — местное обезболивание. Для этого можно приобрести мази (предварительно проконсультировавшись с врачом) либо пояс, изготовленный из шерсти собаки.А вот чего делать точно нельзя, так это долгое время сидеть, особенно склонившись, наклоняться с тяжестью в руках и долго стоять. И не спешите идти к костоправу (хиропрактику или остеопату), а также на вытяжку позвоночника — эти процедуры не совсем безопасны.