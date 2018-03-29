Названа самая полезная в мире диета

Шведские ученые из Университета города Лунда представили наиболее здоровую версию палеодиеты – рациона, в соответствии с которым питались далекие предки человека. Этот тип питания считается наиболее оптимальным, поскольку в древние времена люди не знали искусственных пищевых добавок, подсластителей и сахара.Обычно, говоря о палеодиете, подразумевают питание, базис которого составляют овощи, фрукты, ягоды, орехи, коренья и мясо (желательно, постное). В целом такой режим напоминает низкоуглеводный тип рациона с большим количеством овощей.Шведские ученые поставили задачу проверить истинный эффект полезности такого питания для здоровья современных людей. Они проанализировали костные останки от 82 древних скелетов, а также кости (не только человеческие), обнаруженные археологами на месте поселений.В итоге исследователи пришли к выводу, что сегодняшнее популярное представление о палеодиете не совсем верное. На самом деле ее основу должно составлять не мясо, а рыба.«50-60% рациона у людей палеолита составляла рыба — именно из нее наши предки получали основную массу белка. Орехи, грибы и ягоды давали им лишь 3% от необходимого количества белка», - конкретизировали авторы работы.Согласно их выводам, только треть среди источников животного белка (37%) у древних людей приходилось на мясо наземных млекопитающих, оленей и кабанов. Десятую часть белковых пищевых компонентов люди палеолита получали из мяса тюленей и других морских млекопитающихЧто касается рыбы, то, как показал анализ исторических костных останков, наши далекие предки употребляли в основном рыбу из семейства карповых, окуня, щуку, налима. Те, кто жил вдоль побережий, ели много трески, сельди, камбалы.«Рыбалка в жизни людей палеолита играла значимую роль, и это должно изменить точку зрения на питание наших предков и на современную палеодиету. Возможно, это поможет снизить частоту проявления таких побочных эффектов палеодиеты, как диарея, слабость и головные боли», - констатировали ученые.