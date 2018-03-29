ТОП-8 продуктов для предотвращения тромбоза!

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Учёные определили 8 продуктов, употребление в пищу которых способно разжижать кровь во избежание её загустения. Пациентам с высоким риском появления тромбов назначаются специальные медпрепараты, в то время как предотвратить развитие тромбоза можно, откорректировав своё ежедневное меню.Первым продуктом, который важно включить в рацион питания для предупреждения тромбоза, специалисты назвали чеснок. Его потребление в сыром виде предотвращает атеросклероз, когда внутренние стенки сосудов покрываются новообразованиями, мешающими циркуляции крови. Это овощное растение приводит в норму кровяное давление, его можно использовать вместо соли, добавляя в различные блюда.Перец кайенский – второй продукт, рекомендуемый для профилактики закупорки сосудов. Благодаря своим острым свойствам он разжижает кровь не хуже аспирина.Куркумин, содержащийся в куркуме и корице, эффективно борется с вредным холестерином, понижая его уровень в крови. Подобным действием обладает и корень имбиря, представляя собой мощный противовоспалительный продукт, оздоравливающий весь организм. Употреблять его лучше свежим – например, добавляя понемногу в чай.Ананас как антикоагулянт изучен ещё недостаточно, но доказано, что в составе фрукта имеется бромелайн, а это вещество разжижает кровь. Богатая на антиоксиданты клюква очищает организм от токсинов, виновников многих недугов.Последним продуктом для профилактики тромбоза эксперты назвали томаты. Благодаря содержанию большого количества витамина С и ликопина овощ способен укреплять кровеносную систему, снижая риск разрывов сосудов и сердца в несколько раз.