Названы доступные блюда, которые защищают сосуды от атеросклероза

Ученые выяснили, что такая пища является отличным способом профилактики атеросклероза сосудов, поскольку эффективно снижает уровень холестерина в крови.Употребление блюд, приготовленных из телячьих сердец и аорты, могут улучшать состояние людей, склонных к ожирению и атеросклерозу. С такой гипотезой выступили авторы совместного проекта, российские и японские ученые (ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых систем имени Горбатова» Российской академии наук, Университет Азабу).По данным МедикФорума, исследователи сделали свое заключение после экспериментов над крысами, которых предварительно держали некоторое время на диете с высоким уровнем жиров. После добавления в корм животных ткани аорты и сердца телят, в их крови понизился уровень холестерина.Именно избыток холестерина может стать причиной сосудистых болезней, включая атеросклероз, который провоцирует инсульты и инфаркты.Телячьи сердца и аорта приводят к нормализации липидного обмена, в ходе которого жир активно расходуется организмом для выработки энергии, а также активно выводится, а не накапливается. Почему именно так происходит, пока непонятно. Скорей всего, в тканях сердцец и аорты содержатся биоактивные вещества, активизирующие метаболизм жира.