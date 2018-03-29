7 причин глазного кровоизлияния

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Ежедневно глаза человека подвергаются значительным нагрузкам при работе за монитором ПК, просмотре телепередач или чтении. Острота зрения во многом зависит от снабжения глаз необходимым количеством питательных нутриентов и кислорода. По мелким сосудам — капиллярам они достигают конечного пункта назначения, но если в пути сталкиваются с препятствиями в виде микротравм, то питание органов зрения нарушается с ухудшением их функции. Глазное кровоизлияние — явление достаточно распространенное, которое могут вызывать как внешние, так и внутренние факторы.Одна бессонная ночь может и не сказаться на состоянии глаз, а вот если человек недосыпает регулярно, большую часть суток пребывая в движении и решении производственных и бытовых вопросов, то это обязательно отразится на его внешнем виде, в том числе и цвете белков. Качественный, продолжительный сон нужен организму не только для отдыха и восстановления сил, но и для увлажнения склер, профилактики их пересыхания. Если человек вместо полноценного сна работает, напрягая свою зрительную систему, то ему будет сложно избежать глазного кровоизлияния, не заметить которое со стороны просто невозможно.Травма глаза, причем не только удар и ушиб, но и попадание внутрь органа твердых частиц, должна стать поводом для обращения к врачу. Сильное повреждение головы еще более опасно, даже если отсутствует глазное кровоизлияние в окружающие ткани. Черепно-мозговые травмы чреваты самыми серьезными последствиями и в тяжелых случаях могут приводить к отслоению сетчатки и полной слепоте. Поэтому, даже при отсутствии проблем со зрением и каких-либо неприятных ощущений, необходимо проконсультироваться с врачом и пройти осмотр у офтальмолога.Большие физические нагрузки и перенапряжение — еще одна причина, способная привести к разрыву стенок сосудов. В особой группе риска — спортсмены, занимающиеся силовыми и экстремальными видами спорта. Но и далекие от этого люди также могут столкнуться с покраснением глаз. Сидячий образ жизни приводит к атрофии мышц, и даже обычная, казалось бы, нагрузка может вызвать микроповреждения капилляров. У женщин такое явление могут спровоцировать роды, а у грудных детей — долгий и громкий плач.Диабетическая ретинопатия — тяжелое осложнение сахарного диабета, поражающее сосудистую сетку глазного яблока. При этом больше всего страдают прекапиллярные артериолы и капилляры в задней части глазного дна. Вены расширяются и деформируются, проницаемость капилляров растет, как вероятность их местной закупорки с образованием микроаневризм, кровоизлияния, артериозных шунтов.В 90% случаев сахарный диабет приводит к развитию ретинопатии, поэтому врачи большое внимание уделяют профилактике этого осложнения. Для предупреждения тяжелых поражений сосудов глаз больным рекомендуется посещать офтальмолога каждые 6 месяцев. Чем длительнее развивается диабет, тем больше внимания пациент должен уделять состоянию своих глаз.Осложнением гипертонического криза является все та же ретинопатия. Повышенное артериальное давление приводит к повреждению периферических сосудов и возникновению глазного кровоизлияния, хотя это еще не самое страшное. Гипертоники могут столкнуться с острым нарушением мозгового кровообращения, отеком мозга, сердечной недостаточностью, инфарктом миокарда и другими тяжелыми последствиями вплоть до летального исхода. Само по себе повреждение глазных капилляров при повышении артериального давления говорит о плохом состоянии сосудов и требует постоянного контроля специалиста.Речь идет не только об инфекциях глаз — блефарите, конъюнктивите, кератите, увеите и других, но и о бронхолегочных заболеваниях — гриппе, ОРВИ. Изменение цвета склер может быть и симптомом таких тяжелых недугов, как туберкулез и тиф. Венерическая инфекция типа гонореи или сифилиса приводит к нарушению оттока жидкости из органов зрения с дальнейшим повреждением оболочек сосудов и покраснением белков.Как бы то ни было, любая инфекция приводит к появлению целого комплекса различных симптомов, не заметить которые невозможно. Кровоизлияние глаз является лишь одним из них, поэтому стоит не тянуть с лечением, а обращаться за помощью к врачу для постановки точного диагноза и назначения соответствующей терапии.Есть немало заболеваний, поражающих стенки сосудов и повышающих хрупкость капилляров. Вот некоторые из них:Данную болезнь диагностируют по характерному поражению кожи, но основными ее проявлениями являются асептическое воспаление оболочек микрососудов и многочисленные микротромбы.Это заболевание поражает ветви аорты и приводит к воспалению стенок артерий и последующему разрастанию соединительной ткани. На поздних стадиях стенки артерий становятся настолько слабы, что на них возникают локализованные аневризмы.Этот некротизирующий васкулит поражает мелкие и средние капилляры глаз, верхних дыхательных путей, легких, почек и др. Заболевание очень тяжелое и без своевременного лечения приводит к летальному исходу.Даже обычный синдром сухого глаза, поражающий многих работников умственного труда, вынужденных подолгу сидеть за компьютером, вызывает хрупкость глазных капилляров, которую нельзя оставлять без внимания.Еще одно заболевание, являющееся причиной глазного кровоизлияния. По некоторым данным, к середине XXI века аллергией будет страдать большинство жителей на планете. Ее симптомы нередко путают с признаками ОРВИ, ведь она также вызывает чихание, течение из носа, кашель, отеки, резь в глазах, что затрудняет постановку диагноза и назначение лечения. Кроме того, есть немало офтальмологических недугов с аллергической природой. Поэтому при любых проблемах с глазами — зуде век, выделении гноя, светобоязни, слезотечении, ухудшении зрения необходимо как можно скорее обратиться за помощью к доктору.К другим причинам кровоизлияния глаз относят заболевания крови — анемию, коагулопатию, тромбоцитопатию, а также повышенное внутричерепное давление, нехватку витаминов, перегрев организма. Очень многие лекарственные препараты, призванные разжижать кровь, могут приводить к таким последствиям, поэтому покраснение белков на фоне их приема должно стать поводом для беспокойства. Ну а замыкают этот список дурные привычки, в частности, злоупотребление алкоголем, который, помимо повреждения оболочки капилляров глаз, вызывает и массу других неприятных последствий. В любом случае, при появлении подобного негативного эффекта необходимо пройти полный курс обследования для установления точной причины и получения адекватной терапии.