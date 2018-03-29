Как уберечься от варикозного расширения вен



Первое упражнение.





Второе упражнение.



Если человек мало двигается, пребывает долгое время в положении сидя или стоя, кровь начинает хуже оттекать от ног. Повышенная нагрузка приводит к растягиванию стенок вен и их вздутию. Таким образом, может развиться варикозная болезнь. Важно следить за симптомами варикозного расширения вен и своевременно проводить профилактику заболевания.Обострение варикозной болезни часто приходится на летний период. Это связано с воздействием высокой температуры, ее перепадов, что замедляет отток крови от ног к сердцу и провоцирует застойные явления в венах.В здоровой — ровной и тонкой — вене кровь циркулирует без задержек, особенно во время движения человека. Если же стенки вен дряблые и чрезмерно растянуты, кровь по ним будет двигаться медленнее. В результате кровь может застаиваться в нижних конечностях. Появляется тяжесть, усталость в ногах, судороги, боли и прочие симптомы. При этом извитые варикозные вены больше подвержены образованию тромбов. Оторвавшийся тромб может привести к закупорке сосуда, что чревато печальными последствиями.Нередко имеет место так называемый скрытый варикоз, или внутреннее варикозное расширение вен. В этом случае деформация поверхностных вен отсутствует, но есть клинические симптомы — боли, отечность, ощущение тяжести в ногах по утрам. В дальнейшем могут даже появиться трофические язвы.Для людей, страдающих варикозным расширением вен, существуют специальные подушки, которые подкладываются во время сна под ноги для оттока крови. Наутро усталость проходит, и ноги заметно лучше выглядят.Привести к появлению варикозного расширения вен может частое и длительное ношение обуви на высоких каблуках. При ношении туфель на каблуке ахиллово сухожилие длительнее время находится в сокращенном положении, что негативно сказывается на здоровье ног.Ходить на высоких каблуках нужно не более двух часов в день. Оптимальная высота каблука для женской обуви составляет пять-семь сантиметров. Для мужской — три сантиметра. При этом наличие супинатора способствует более качественной работе икроножной мышцы, что предупреждает появление застоя крови в венах. Желательно, чтобы обувь была на шнуровке. Таким образом можно свободно регулировать степень прилегания обуви к ноге.Вредно носить и ботфорты. Они плотно обжимают ноги, а во время сидения пережимают под коленом верхнюю часть икроножной мышцы. Также стоит отметить, что небезопасно сидеть, забросив ногу на ногу. Так происходит пережатие сосудов и нарушение кровоснабжения.Зачастую варикозные вены появляются у тяжелоатлетов. Поднятие в вертикальном положении больших отягощений может приводить к вздутию вен под кожей. Многие люди, в том числе, спортсмены считают, что вздутые выпуклые вены над мышцами выглядят очень красиво и привлекают внимание противоположного пола. В реальности же сами по себе вздутые вены уже говорят о наличии болезни.При возникновении первых признаков варикозного расширения вен врачи могут назначить ношение компрессионного трикотажа — колготок, чулок. Как правило, это делается на легких стадиях заболевания, когда можно обойтись без операции.В качестве профилактики компрессионное белье часто носят люди, чья профессия относится к разряду «вредных». Это, в том числе, парикмахеры, стоматологи, хирурги, которые вынуждены проводить много времени в стоячем или сидячем положении.Однако самостоятельно приобретать лечебное белье не стоит. Ведь существует различная степень компрессии. При ношении слабого компрессионного белья эффекта просто не будет, а слишком сильное сжатие может нанести вред. Только врач способен определить степень необходимой компрессии. При правильно подобранном компрессионном белье появляется облегчение в ногах, проходит тяжесть, уменьшается отечность.Спортсмены нередко называют ноги вторым сердцем. Важную роль в возвращении крови обратно к сердцу играют икроножные мышцы, в частности, камбаловидная мышца. Тренировать эту группу мышц не сложно. Они активно работают даже во время ходьбы.Исходное положение: сидя на стуле. Держа пятку прижатой к полу, подложить под мысок теннисный мячик. Надавить на него и вжать в пол, сократив икроножную мышцу. Затем постепенно поднять носок вверх, контролируя разжимание мячика. Повторить двадцать раз одной ногой, а затем перейти к другой. Выполнять упражнение можно на протяжении пяти минут, чередуя ноги.Исходное положение: сидя на стуле. Делать подъемы на носки, положив на колени какой-нибудь груз. Как вариант, можно просто давить руками на колени, создавая дополнительную нагрузку. Выполнить три подхода по двадцать-двадцать пять разПрекрасной профилактикой варикозных вен является физическая активность, в том числе, пешие прогулки. Ежедневно рекомендуется проходить не менее пяти километров.При появлении варикозного расширения вен важно включить в питание несколько основных типов продуктов. Эти продукты помогут сделать вены более эластичными и ликвидировать застой крови.Поддерживает эластичность сосудов аскорбиновая кислота, так как она необходима для синтеза коллагена. Для этого можно употреблять в пищу продукты питания, содержащие большое количество витамина C, а именно: черную смородину, чернику, апельсины. Причем ягоды можно есть как в свежем, так и в замороженном виде. В двух апельсинах содержится суточная потребность организма в аскорбиновой кислоте.Одной из причин, провоцирующих варикозное расширение вен, являются запоры. При нарушении перистальтики кишечника кровь начинает активно приливать в брюшную область. При этом застаивается кровь в венах и отток от ног ухудшается за счет застойных явлений в малом тазу. Для профилактики запоров рекомендуется включить в питание достаточное количество клетчатки: полкилограмма овощей, триста-четыреста граммов фруктов и двести граммов каши.