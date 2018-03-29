7 распространенных болезней стоп

Ежедневно стопы ног испытывают колоссальные нагрузки, принимая на себя всю тяжесть человеческого тела. Ученые подсчитали, что за всю жизнь человек проходит более 100 тысяч километров. Конечно, это приблизительная цифра, ведь многое зависит от темперамента, образа жизни, профессии и т. д. Переломы, растяжения, вывихи — вот неполный список травм, которые могут произойти со стопами, а какие болезни для них характерны?Ахиллово сухожилие является самым мощным и крепким сухожилием в организме человека, способным выдержать нагрузку на разрыв до 350 кг. Но, несмотря на это, травмы пяточного сухожилия случаются довольно часто. Наряду с ними имеют место и воспаления, в частности, воспаление синовиальной сумки, которая находится в непосредственной близости от места присоединения сухожилия к пяточному бугру. Эта болезнь носит название ахиллобурсита. Одной из причин ее развития является долговременное ношение неудобной обуви. Вирусные инфекции, ревматизм также способны спровоцировать ахиллобурсит. Терапия недуга подразумевает предоставление покоя больной стопе. Прогревания и теплые ванны могут улучшить состояние больного.Этим термином обозначают отклонение большого пальца стопы от центральной оси. В группе риска лица с плоскостопием, слабым связочным аппаратом, неврологическими болезнями, врожденными деформациями. Чаще всего вальгусная деформация большого пальца развивается у женщин, носящих узкую обувь на высоком каблуке. Кстати, преобладание в гардеробе обуви с полным отсутствием каблука также может вызвать подобную проблему. При высоте каблука более 7 см передняя часть стопы испытывает сильное давление. Это провоцирует развитие плоскостопия, а узкий носок приводит к деформации в лодыжках.Отсутствие каблука также ставит стопы в неестественное положение, вызывая развитие бурсита большого пальца. При этом женщина испытывает боль в стопе, страдает от быстрой утомляемости ног. Косточка на большом пальце растет все больше и больше, а остальные пальцы подвергаются молоткообразной деформации. Ее устраняют только хирургическим путем.Многие не видят особой проблемы в появлении мозолей, считая это естественным неудобством при разнашивании новой обуви. Однако не все мозоли проходят сами, есть и такие, которые требуют тщательного лечения у специалиста. К ним относят твердые и стержневые мозоли, которые могут стать причиной воспаления, а затем и некроза — очень опасного для здоровья состояния. К утолщению и уплотнению кожного покрова на определенных участках стоп могут привести некачественная и неподходящая обувь, лишний вес, наследственность и различные болезни, например, сахарный диабет.При отсутствии должного внимания к проблеме может начаться воспалительный процесс с покраснением кожи вокруг мозоли, появлением боли в стопе и ощущения подергивания, повышения температуры на данном участке. Такой гнойный процесс может затронуть и кость, поэтому стоит не запускать мозоли, а грамотно и своевременно ухаживать за кожей стоп.В народе эта болезнь больше известна как пяточная шпора. Боль в стопе в области пятки — один из главных ее симптомов. Недугу больше всего подвержены женщины старше 40 лет. В группе риска лица с лишним весом, страдающие от проблем с позвоночником, артритом, плоскостопием, подагрой, нарушением кровообращения ног, заболеваниями крупных суставов ног и др. Все они приводят к воспалению соединительнотканной оболочки подошвы. Если воспаление приобретает хронический характер, то возможно образование краевых костных разрастаний, которые и называют пяточными шпорами.Они причиняют немало беспокойства своему обладателю, вызывая боль, усиливающуюся при нагрузке. Лечение пяточной шпоры трудоемкое и длительное, подразумевающее выполнение массажа, различных аппликаций, теплых ванн. Как правило, больному рекомендуют носить супинаторы и делать специальную лечебную гимнастику.Чаще всего возникает вследствие травмы или ношения неправильно подобранной обуви. При этом в области подошвенного нерва стопы возникает доброкачественное утолщение, состоящее из разросшейся фиброзной ткани. Чаще всего болезнь затрагивает зону между третьим и четвертым пальцем стопы. Недугу подвержены женщины молодого возраста, злоупотребляющие ношением неудобной обуви на высоких каблуках. И хотя неврома не угрожает жизни пациента, она способна доставить существенный дискомфорт, ухудшая качество жизни больного, внося негативные изменения в его привычный образ жизни.Речь идет о болезни, которая затрагивает две сесамовидные кости, соединяющие первую плюсневую кость с первым пальцем стопы. Они и обеспечивают полноценное сгибание последнего. Чрезмерная нагрузка на стопу, характерная для танцоров и спортсменов, может приводить к перелому этих костей и развитию воспаления в окружающих тканях, одним из тяжелых последствий которого является некроз. Сесамоидит может развиться и при такой особенности, как высокий продольный подъем свода стопы. Такие люди чаще других сталкиваются с артрозом сустава, который может привести к полному разрушению суставного хряща и хряща сесамовидной кости.Грибок ногтей и кожи стоп могут вызываться самыми разными патогенными микроорганизмами. Закрытая негигроскопичная обувь, травмы, занятия спортом — все эти факторы повышают риск развития микозов. При этом кожа на ступнях сохнет и шелушится, зудит и чешется, а ногти становятся толстыми и ломкими, меняется их цвет и структура. Заразиться инфекцией довольно легко, особенно если человек часто посещает общественные душевые, баню или сауну, ходит в бассейн. Теплая, влажная среда — идеальное место для размножения грибков.Но даже при соблюдении правил личной гигиены риск заражения остается довольно высоким. Лечение подразумевает применение противогрибковых препаратов — как внутрь, так и местно. При этом очень важно выбирать качественную обувь по сезону, не препятствующую нормальному воздухообмену.