Названы натуральные продукты, спасающие от стресса

Медики утверждают, что есть такие продукты, которые обладают антистрессовым свойством.Стрессы ведут к эмоциональному истощению, поэтому очень важно научиться справляться с негативными факторами, преследующими каждого из нас всю жизнь.Иммунная система делает все возможное, чтобы от стрессовых нагрузок организм сильно не пострадал, но чтобы улучшить ее производительность и усилить собственные защитные силы, нужно налегать на следующие продукты:В них много витамина С, а он в буквальном смысле слова является строительным материалом для иммунной системы.Во-первых, они - природные антиоксиданты. Во-вторых, вмещают в себе калий и магний, которые поддерживают сердце и нервную систему.В них помимо жирных кислот и растительного белка содержится магний, заботящийся о нервной системе.Повышает производство гормона счастья "серотонина" в организме человека и этим все сказано.Это один из мощнейших в природе антиоксидантов, благодаря которому оказывается антистрессовый эффект.Они богаты Омега-3 жирными кислотами, способствующими лучшей работе нервной системы и не только.За счет бета-каротина и витамина С эти продукты оказывают много пользы иммунитету. К тому же, практически все они - природные антиоксиданты.Кстати, медики уверенны, что организм человека практически одинаково реагирует на негатив и всплеск сильной радости, для него это - потрясение и стресс, так что даже если у вас в жизни все хорошо, нужно хотя бы изредка включать в свой рацион перечисленные выше продукты с антистрессовым эффектом.