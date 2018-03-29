Медики рассказали, как бороться с аллергией

Ученые связывают аллергию с состоянием экологической обстановки.Аллергию описывают как сверхчувствительность иммунной системы организма к действию аллергена. Вещества, к которым может наблюдаться чувствительность могут быть самыми разными: определенные продукты (пищевая аллергия), шерсть животных, пыль, пыльца растений, хлор и даже металл и другие.Врачи рассказали о том, что последние годы наблюдается рост числа людей, страдающих от аллергии. Чаще всего ученые связывают это с состоянием экологической обстановки, вредными выбросами в атмосферу.Обычно наблюдается резь в глазах, чихание, кашель, покраснение кожи, зуд. В отдельных случаях человек может даже задыхаться, отек гортани может затруднить поступление воздуха, если помощь не оказана своевременно. Симптомы заболевания могут проявить в раннем возрасте . Начаться оно может с атопического дерматита, а позже может развиться чувствительность к определенным веществам.В том случае, если проводится своевременное лечение и человек старается избегать контакта с аллергенами, качество жизни может быть достаточно высоким, а соблюдение мер предосторожности может не причинять особых неудобств.Лечение аллергии начинается с диагностики того, какие же вещества вызывают наступление аллергической реакции. Наиболее распространен метод диагностики с помощью кожных проб, когда в кожные разрезы вводятся различные аллергены, а врач наблюдает за реакцией на них. Но данный метод может быть применен лишь с определенного возраста, у него есть свои ограничения.