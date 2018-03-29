Всего одно «неправильное» блюдо может стать причиной заболевания сердца

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Молочный коктейль из цельного молока, взбитых сливок и мороженого… Звучит очень привлекательно, но не поддавайтесь на вид и вкус. Ученые доказали, что всего один такой коктейль с высоким содержанием жира уже слишком калориен для организма. Эксперимент, в котором молочные коктейли превратили в аналоги (по питательности и количеству жира) некоторых ресторанных блюд, показал, что даже у здоровых молодых мужчин сосуды меняются всего от одного коктейля, а общий эффект, производимый на иммунную систему, эквивалентен инфекционному заболеванию. Замеры производились через четыре часа после приема пищи.Во время эксперимента, который проводился на 10 людях, научная группа увидела, что красные кровяные клетки участников после того, как они выпили коктейль, начали менять размер и форму. Они стали меньше и «отрастили» шипы, и их способность переносить кислород, снабжая им клетки тела, снизилась. Кроме того, повышалась концентрация миелопероксидазы, энзима, который в больших количествах провоцирует жесткость сосудов и оксидативный стресс.Ученые подчеркнули, что жирная пища производит хоть и негативный, но, к счастью, временный эффект. Специалисты отметили, что если человек съест что-то подобное один раз, через некоторое время (около восьми часов) его организм с этим справится, однако если продолжать употреблять чрезмерно калорийную еду, накопительный эффект не заставит себя ждать. Пища с высоким содержанием сахара, а не жира, так себя не проявляла, но и ее авторы исследования не рекомендовали есть слишком часто.