Всего одно «неправильное» блюдо может стать причиной заболевания сердца
Во время эксперимента, который проводился на 10 людях, научная группа увидела, что красные кровяные клетки участников после того, как они выпили коктейль, начали менять размер и форму. Они стали меньше и «отрастили» шипы, и их способность переносить кислород, снабжая им клетки тела, снизилась. Кроме того, повышалась концентрация миелопероксидазы, энзима, который в больших количествах провоцирует жесткость сосудов и оксидативный стресс.
Ученые подчеркнули, что жирная пища производит хоть и негативный, но, к счастью, временный эффект. Специалисты отметили, что если человек съест что-то подобное один раз, через некоторое время (около восьми часов) его организм с этим справится, однако если продолжать употреблять чрезмерно калорийную еду, накопительный эффект не заставит себя ждать. Пища с высоким содержанием сахара, а не жира, так себя не проявляла, но и ее авторы исследования не рекомендовали есть слишком часто.
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