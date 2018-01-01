Нужны ли лекарства при ОРВИ



Препараты, активные против возбудителя инфекции.



Препараты, помогающие уменьшить симптомы болезни.



Общеукрепляющие средства, например, витамины.





Ингибиторы нейраминидазы гриппа (осельтамивир и занамивир).



Блокаторы М2-каналов (амантадин и римантадин). Сегодня эти препараты практически не используются, поскольку все чаще встречаются устойчивые к ним вирусы гриппа.





Повышение температуры.



Кашель и боль в горле.



Ринит.



Общая слабость.





Жаропонижающие. Чаще всего речь идет о нестероидных противовоспалительных препаратах, которые дополнительно обладают обезболивающим эффектом.



Сосудосуживающие капли в нос. Используются при отеке слизистой (заложенности носа), но не дольше 3-5 дней.



Отхаркивающие, муколитики. Применяются по назначению врача, помогают сделать кашель продуктивным, откашливать мокроту.



Препараты местного действия — таблетки и спреи для горла, с обезболивающим и противовоспалительным действием.



Спазмолитики. Нужны в том случае, если простуда сопровождается спазмом гортани или бронхоспазмом, которые выражаются в затрудненном дыхании и сухом мучительном кашле.





Температура выше 38,5-39°С.



Фебрильные судороги у детей (наблюдаются в возрасте до 5 лет).



Индивидуальные особенности организма, при которых жар переносится тяжело, — спутанность сознания, боли и прочее.



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ОРВИ (острые респираторные вирусные инфекции) не считаются серьезными заболеваниями. Действительно, как правило, все признаки болезни проходят в течение недели. И все же многие стремятся избавиться от симптомов простуды как можно быстрее, используя различные лекарства. Но действительно ли медикаменты способны ускорить выздоровление? Какие препараты использовать при лечении ОРВИ и чем они действительно могут помочь.Все лекарства, которые используются при ОРЗ, можно условно разделить на три группы:Если ОРЗ вызвано бактериями, медикаментами первой группы станут антибиотики, которые эффективно справляются с этими инфекционными агентами. Но если речь идет об ОРВИ — заболевании, спровоцированном вирусами, такое лечение нецелесообразно. В этом случае могут применяться только противовирусные препараты. Однако на сегодняшний день список лекарств этого типа с доказанной эффективностью органичен. Всемирная организация здравоохранения упоминает только о лекарствах от гриппа. Среди них:Если лечение ОРВИ требует подключения противовирусных препаратов, могут применяться интерфероны или иммуноглобулины. Однако такая терапия нужна далеко не для всех заболевших. Специальные лекарства назначаются в случаях тяжелого течения болезни, при госпитализации пациента.В подавляющем большинстве случаев для лечения простудных заболеваний специальных медикаментов не требуется. Иммунная система человека успешно справляется с инфекцией самостоятельно, за 4-7 дней.Сегодня насчитывается около 200 видов вирусов, способных вызвать ОРВИ. При этом в большинстве случаев симптомы болезни будут схожими, просто под действием разных инфекционных агентов одни признаки будут более выраженными. Среди характерных проявлений заболевания следующие:Иногда пациенты также жалуются на головные и суставные боли, потерю аппетита и прочее. У детей простуды часто сопровождаются расстройством пищеварения, на фоне кашля может возникать рвота.Основное медикаментозное лечение ОРВИ как раз является симптоматическим. То есть используются препараты, устраняющие признаки болезни и облегчающие состояние больного. Среди наиболее востребованных:Все симптоматические лекарства применяются не курсом, а только по необходимости. Если симптом исчезает или становится менее выраженным, препарат не применяется.Жаропонижающие — одни из самых популярных медикаментов при простудных заболеваниях. При этом такое симптоматическое лечение целесообразно не при всех ОРВИ. Повышенная температура помогает организму справляться с инфекцией, в частности, при жаре активнее вырабатывается интерферон — белок, защищающий клетки от вирусов. Если человек сбивает даже небольшую лихорадку, иммунный ответ слабеет, а значит, инфекция может развиться и привести к серьезным осложнениям.Врачи рекомендуют применять жаропонижающие средства в таких случаях:К наиболее популярным жаропонижающим средствам относятся парацетамол, ибупрофен и аспирин. Ибупрофен и парацетамол являются препаратами как для детей, так и для взрослых, а вот аспирин запрещено назначать пациентам до 14 лет. Связано это с тем, что ацетилсалициловая кислота в редких случаях может приводить к синдрому Рея — опасному поражению печени и мозга.Врачи также рекомендуют с осторожностью принимать парацетамол. Сегодня доказана его связь с серьезными заболеваниями печени, вплоть до острой печеночной недостаточности — единоразовый прием 10 г для взрослого человека и 140 мг/кг веса для ребенка грозит необратимыми поражениями органа. Поэтому необходимо строго соблюдать дозировку (а это не более 4 г в сутки для взрослого) и не пить лекарство более 3-4 дней. Важно учитывать, что поскольку парацетамол очень популярен при лечении ОРВИ, его часто включают в комплексные препараты. А это значит, что употребляя несколько разных лекарств, человек легко может превысить допустимую норму. Поэтому необходимо внимательно изучать состав всех принимаемых медикаментов.Иммунная система человека в подавляющем большинстве случаев успешно справляется с вирусами, вызывающими простудные заболевания. Поэтому ОРВИ проходит без специального лечения.И все же заболевшему человеку следует соблюдать правила, которые помогут иммунитету побороть инфекцию. В противном случае незначительная простуда может привести к осложнениям.Пациенту рекомендовано исключить физическую активность, а если есть высокая температура — соблюдать постельный режим. Чтобы выздоровление шло быстрее, важно следить за параметрами воздуха в комнате, где находится больной. Очень вредны для воспаленных дыхательных путей сухость, жара и запыленность. Все это может приводить к дополнительному отеку слизистых и спазму. Поэтому комнату нужно часто проветривать, ежедневно проводить влажные уборки, использовать увлажнитель.Лечение ОРВИ невозможно и без соблюдения диеты. Главное правило здесь простое — питание только по аппетиту, а вот питье должно быть обильным. Организм, особенно при лихорадке, должен восполнять потери жидкости, иначе обезвоживание приведет к интоксикации и ухудшению состояния. Кроме этого, без достаточного питья любые жаропонижающие средства становятся малоэффективными. На период болезни из рациона нужно исключить «тяжелую» пищу — жареное, острое, соленое, жирное, блюда с большим количеством мяса, алкоголь.