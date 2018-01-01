Прикрепляемый к зубу сенсор поможет контролировать питание

За своим питанием сегодня следят многие люди, особенно те, что хотят похудеть или страдают заболеваниями вроде сахарного диабета. Сотрудники Университета Тафтса разработали уникальный сенсор, который существенно упростит вышеупомянутую задачу.Размер сенсора – всего 2 миллиметра. Он прикрепляется к зубу человека и передает на его телефон информацию о том, что он съел. У устройства три слоя: центральный слой реагирует на различные химические вещества, а окружающие его тончайшие золотые рамки работают как антенны, которые передают данные на смартфон.Как только на центральный слой сенсора попадают такие вещества, как соль, глюкоза, или алкоголь, электрические свойства антенны меняются. Соответственно, изменяется и сигнал, принимаемый смартфоном.Создатели устройства отметили, что сенсор легко крепится к зубам и не нуждается во встроенном аккумуляторе.