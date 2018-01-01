Новое средство может затормозить развитие рака

Ученые из Michigan State University тестируют новое средство под кодовым названием I-BET-762, которое может остановить ген c-Myc, связанный с ожирением. Этот же ген связан с повышенным риском развития рака груди и легких. Блокирование экспрессии этого гена происходит за счет торможения активности целого набора белков и в иммунных, и в раковых клетках.В частности, белок pSTAT3 может быть активирован в иммунных клетках: это заблокирует работу данных клеток и рак спокойно распространится по телу. Данный белок также выделяется в повышенной концентрации в раковых клетках, работая в качестве защитного барьера, спасающего опухоль. Как показали эксперименты с мышами, препарат I-BET-762 сокращал количество раковых клеток на 80% за счет снижения уровня pSTAT3 на 50% в раковых и иммунных клетках одновременно.Также было установлено, что средство не дает более 50% клеток в предраковом состоянии становиться раковыми. Известно, что ген c-Myc связан с висцеральным жиром, который накапливается вокруг внутренних органов и который намного опаснее подкожного. Поэтому, по словам ученых, нет ничего удивительного в том, что рак и внутреннее ожирение связаны.