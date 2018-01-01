Шум на рабочем месте опасен для сердца

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Многие люди во всем мире подвергаются воздействию шума на рабочем месте, что крайне негативно сказывается на состоянии их здоровья. К такому выводу пришли ученые из американского Центра по контролю и профилактике заболеваний.О том, что шум влияет на слух, известно давно, но недавно американские ученые обнаружили, что чрезмерный шум на рабочем месте может вызывать гипертонию и повышение уровня холестерина в крови.Специалисты оценили влияние шума на людей, работающих в промышленной сфере. Выяснилось, что четверть работников подвергалась воздействию шума на рабочем месте, причем 14% - за последние 12 месяцев. Около 12% добровольцев сообщили о проблемах со слухом. У 24% обнаружилась гипертония, а у 28% участников уровень холестерина оказался слишком высоким. Более 50% работников, имевших проблемы со слухом, столкнулись с проблемами со здоровьем из-за чрезмерного шума.Исследователи отметили, что 14% людей с гипертонией и 9% добровольцев с повышенным холестерином подвергались воздействию шума на работе. Самыми опасными отраслями с точки зрения шумового воздействия оказались производство, строительство и добыча полезных ископаемых: около половины работников этих отраслей трудятся в условиях громкого шума.