«Жирная» диета: лишний вес и болезни

Питание, пресыщенное животными жирами, вредно для здоровья — это давно доказано наукой и подтверждено опытом многих людей, страдающих от лишнего веса. Однако полностью исключать жирные продукты из рациона также опасно, это грозит различными обменными болезнями и эндокринными расстройствами. Поэтому в борьбе с лишними килограммами нужна правильная диета, с пониженным содержанием жировых и углеводных компонентов, но не полным их исключением. Чем же опасен как избыток жиров в питании, так и их нехватка? Какие проблемы со здоровьем они могут провоцировать?Кроме очевидных влияний избытка пищевого жира на формирование собственных жировых подкожных отложений, учеными были выявлены и многие другие негативные эффекты питания с избыточным поступлением жирных продуктов. Так, если питание изобилует жирными калорийными блюдами, нарушается здоровье пищеварительной системы и баланс микробов. Резкие перекосы в питании в пользу жировых блюд и продуктов приводят к снижению количества полезной микрофлоры в толстом кишечнике на фоне одновременного роста условно-патогенных штаммов. Выявлено снижение популяции лактобацилл с одновременным ростом представителей фузобактерий. Этот факт связывают с формированием различных поражений пищеварительной трубки. Выявлено влияние этих микробов в генезе перитонита и осложненного аппендицита, воспалительных процессов в толстой кишке, их подозревают даже в провокации онкологических процессов. Жизнедеятельность условно-патогенных бактерий запускает цепь негативных реакций, создающих благоприятные условия для инфекционно-воспалительных болезней и неопластических процессов.Естественно, что каждый килограмм лишнего веса определенным образом отражается на состоянии здоровья, однако и применение различных жестких и ограничительных диет не менее опасно. Не всегда лишний вес и выраженную полноту считали проблемой, несколько веков назад ожирение женщин и мужчин было признаком достатка и здоровья, но сегодня изменились и стандарты красоты, и отношение к избытку массы как медицинской проблеме. Для многих прибавление даже нескольких килограммов — это серьезная проблема, не говоря уже об избытке массы в 10-15 кг и более. Поэтому в борьбе с лишним весом многие готовы на серьезные жертвы, выраженные ограничения питания и истязания изнурительными физическими нагрузками в спортзале. Зачастую в попытках устранить лишний вес применяется диета с резким ограничением жиров, вплоть до полного их исключения из рациона, из-за чего существенно страдают обмен веществ и самочувствие, могут возникать серьезные болезни. Связано это с тем фактом, что жиры необходимы для метаболизма, усвоения витаминов и построения мембран клеток, из них синтезируются гормоны и некоторые биологические активные соединения, предотвращающие различные болезни.В итоге получается, что резкие изменения количества жиров в питании (будь то избыток их в рационе или практически полное их устранение) вредят здоровью и способны провоцировать соматические, инфекционные, обменные болезни и эндокринные сдвиги. Опасно есть много жирных продуктов, не контролируя свой вес и состояние здоровья, но не менее опасно исключать жиры из питания, переходя на продукты с нулевой жирностью, устраняя из рациона как растительные, так и животные компоненты пищи.Любая диета без согласования с врачом, особенно если она монокомпонентная или полностью исключающая жиры в своем составе — опасна. Длительное соблюдение подобной диеты может приводить к серьезным эндокринным и обменным нарушениям, обострению соматических болезней, снижению иммунитета.Важно понимать, что жировая ткань организма — это полноценный орган, обладающий эндокринной активностью (синтезирует гормональные соединения, участвующие в метаболизме). В силу этого факта тело крайне неохотно при похудении будет расставаться с частью своего органа, даже если жиры внешне портят фигуру. Жировая ткань синтезирует порции гормонов, которые настраивают организм на удержание внутри тела пищевого жира и накопление его под кожей. То есть, изначально избыток жира в питании запускает гормональную реакцию, при которой организм затем уже всеми правдами и неправдами пытается копить жиры. Даже если затем питание будет содержать мало жиров, тело за счет гормонов будет стремиться отложить их про запас.Чтобы коррекция питания и все мероприятия по борьбе с лишним весом были эффективны, нужно худеть под руководством эндокринолога и диетолога. Особенно это важно тем, кто резко и активно набирал вес (женщины при беременности и после родов, на фоне болезни щитовидной железы, надпочечников). Важно перестроить метаболизм и обмен гормонов на сжигание жира, а не его запасание.Стоит помнить, что диета, богатая жирами, вредна для тела, она приводит к избытку веса. Но худеть нужно также с умом. Правильное похудение, которое будет эффективно и даст стойкий результат, это потеря веса не более 1-2 кг в месяц, то есть избавиться от многолетних запасов жира, без последствий для здоровья, за месяц-два не получится. Нужно плавное, медленное и стабильное похудение с изменениями метаболизма, а не резким сжиганием жира и обезвоживанием тканей. Только в этом случае вес после завершения всех мероприятий не вернется, прихватив с собой еще несколько лишних килограммов.Если же похудение жесткое и резкое, за счет применения многочисленных популярных ныне диет, обещающих потерю 10-20 кг за месяц, подобная стройность останется ненадолго, и по выходе из диеты килограммы вернутся в удвоенном объеме. Кроме того, после такого похудения могут возникнуть также проблемы с пищеварением, сердцем и сосудами, а также обменом веществ и балансом гормонов.Важно понимать, что количество жиров, которые поступают с питанием, не должно превышать физиологическую норму, наряду с углеводами, тогда не будет набора веса. А в условиях похудения диета должна создавать небольшой дефицит жиров и углеводов, чтобы запускался процесс сжигания жира на нужды тела. В этом случае накопленные жировые отложения на боках будут «таять», медленно, но верно.