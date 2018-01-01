Само не пройдет: боль, которую нельзя игнорировать

Боль является симптомом очень многих заболеваний, но нередко человек переносит недомогание «на ногах», просто принимая обезболивающие препараты. К сожалению, такая тактика может быть чревата развитием самых разных неприятных последствий, вплоть до летального исхода. Какая боль не пройдет сама и требует безотлагательного обращения к врачу?Кто-то скажет, что это уж совсем несерьезный повод для обращения к врачу. Мало ли, ноги могут устать после долгого хождения на каблуках или интенсивной тренировки. Но если боль в ногах возникла без нагрузки и без удара, то лучше не рисковать и обратиться к врачу, тем более если больная конечность стала отекать. Речь может идти о тромбозе глубоких вен — патологии, характеризующейся образованием тромбов в глубоко залегающих венах. В группе риска — люди, ведущие сидячий образ жизни: много работающие за компьютером, часто летающие самолетом и т. д. Лица с расстройством свертывания крови и тенденцией к тромбообразованию также могут столкнуться с этим заболеванием, вызывающем смерть в 3—15% случаев.Если затянуть с обращением к врачу, тромб может оторваться, венозная кровь попадет в правый желудочек сердца и закупорит легочную артерию. Поэтому очень важно вовремя получить терапию тромболитиками и антикоагулянтами.Остеохондроз — первое, на что думают те, кому боль в пояснице не дает разогнуться. Да, чрезмерные нагрузки, подъем тяжестей, ношение неудобной обуви — все, с чем сталкивается большинство в повседневной жизни, вполне способны вызвать дистрофические нарушения в суставных хрящах, вызывающие появление боли в области поясницы. Но есть и другие заболевания с подобным симптомом. Речь идет о пиелонефрите. Это гнойное воспаление почек, провоцируемое кишечной палочкой, которое игнорировать ни в коем случае нельзя.Пиелонефрит вызывает не только болевые ощущения в пояснице, но и повышение температуры тела, озноб, поэтому при наличии таких симптомов необходимо срочно обратиться к врачу. Без своевременной антибактериальной терапии пиелонефрит может привести к заражению крови, которое в тяжелых случаях приводит к смерти больного.Боль во время менструации испытывают многие женщины, но не все спешат обращаться с этой проблемой к врачу. А между тем, подобное расстройство не является нормой и указывает на наличие дисменореи, которая сопровождается общей слабостью, головокружением, вздутием живота и другими неприятными симптомами. И если первичная дисменорея не может вызвать каких-либо серьезных осложнений и неприятных последствий, то вторичная чаще всего указывает на наличие воспалительного процесса в органах малого таза, в частности, на эндометриоз.При этом заболевании ткани внутренней оболочки матки мигрируют в другие ткани и органы, попадают в брюшную полость, вызывая воспаление, увеличение органа в объеме, бесплодие. При отсутствии своевременной терапии эндометриоз разрастается, усиливая боли при менструации, вызывая болевой синдром при половом акте, опорожнении кишечника и мочевого пузыря. В этом случае лечение подразумевает полное удаление вросшего эндометрия хирургическим путем.Царапины, порезы и другие виды бытовых травм сопровождают человека в течение всей жизни. На их заживление уходит не так много времени, а характерная боль беспокоит лишь первые 2—3 дня. Другое дело, если рана не заживает в течение 2—3 недель, причиняя немало неудобств. Не стоит их терпеть и ждать, когда повреждение кожи все-таки затянется само по себе. Имеет смысл проконсультироваться с онкологом на предмет базально-клеточной карциномы. Эта разновидность рака кожи чаще всего поражает мужчин и локализуется преимущественно на голове, лице, ушных раковинах и тех участках тела, которые не защищены от воздействия солнечных лучей. Как и в случае с эндометриозом, лечение карциномы осуществляет хирург, удаляя ее и близлежащие ткани.Потеря зрения — одно из самых страшных состояний, которое может случиться с человеком. Однако многие предпочитают не обращать внимание на признаки заболеваний, способных привести к такому нежелательному исходу. На работе зрительного нерва могут отразиться самые разные недуги — глаукома, отек диска зрительного нерва и другие, многие из которые сопровождаются появлением боли в глазах. Первым симптомом дегенерации мышечной ткани является невозможность видеть прямые линии, а ощущение, что перед глазами стоит пелена, указывает на развивающуюся катаракту.Поэтому не стоит терпеть дискомфортные ощущения, а также зуд, жжение, гнойные выделения и отек век. Необходимо срочно обращаться за помощью к офтальмологу. В ряде случаев даже один день промедления чреват внезапной потерей зрения, например, при появлении большой «мушки».Боль в голове хоть раз в жизни испытывал каждый человек. В подавляющем большинстве случаев такие боли являются первичными и относятся к тензионному типу, то есть легко снимаются с помощью расслабляющих мышцы препаратов или антидепрессантов. Другое дело, если речь идет о вторичной головной боли, являющейся следствием какого-либо недуга. В тяжелых случаях это может привести к серьезным последствиям и даже смерти. К примеру, боль, похожая на гром в голове, может указывать на развитие инсульта, а вкупе со спутанностью сознания выступает симптомом энцефалита.Если дискомфортные ощущения усиливаются при изменении положения тела, то речь может идти о повышенном внутричерепном давлении, которое, в свою очередь, способна провоцировать опухоль. Поэтому не стоит терпеть головную боль, особенно когда она появляется регулярно. Даже если врач диагностирует обыкновенную мигрень, можно существенно улучшить качество своей жизни, принимая специальные препараты именно от этого неврологического заболевания.Есть немало и других видов боли, при которых просто недопустимо терпеть и ждать, когда пройдет само. Боли в животе, сопровождающиеся рвотой, не всегда являются признаком отравления. Это может указывать на воспаление червеобразного отростка слепой кишки, то есть на аппендицит, который требует срочного оперативного вмешательства. Поэтому следует более ответственно и серьезно относиться к своему здоровью и не полагаться на личные познания в медицине, которых явно недостаточно при отсутствии специальных знаний.