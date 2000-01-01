Что нужно знать о лекарствах против боли



месячные;



склонность к кровотечениям;



язвы и эрозии желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).





Самолечение обезболивающими препаратами может быть только разовым или краткосрочным. Если высокая температура не проходит в течение 3 дней, а боль — в течение 5, а также в случае появления каких-либо дополнительных симптомов, следует немедленно обратиться к врачу.



Перед приемом лекарства нужно внимательно прочитать инструкцию, обратив внимание на дозы, способ приема и противопоказания к применению.



Существует проблема синонимии названий лекарственных средств. Например, парацетамол может иметь такие фирменные наименования, как Панадол, Тайленол, Эффералган, Ацетаминофен и др. Ибупрофен — Нурофен, Ибуфен. Поэтому во избежание передозировки при приеме одного и того же лекарства под разными названиями необходимо обращать внимание на действующее вещество, которое пишется более мелким шрифтом под фирменным наименованием.



Лекарственные средства на основе одного лекарственного вещества (аспирин, парацетамол, ибупрофен) могут входить в состав комбинированных препаратов. Например, парацетамол является основным компонентом Солпадеина, противогриппозных порошков (Колдрекс, Терафлю и др.). Ибупрофен содержится в препаратах Брустан, Ибуклин. Чтобы не превысить безопасную дозу лекарства в случае наличия его в разных принимаемых одновременно препаратах, перед приемом следует изучить состав комбинированных средств.



При наличии хронических заболеваний или сомнений относительно употребления обезболивающих препаратов правильным решением будет обращение за советом к врачу.



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В аптечке у каждого из нас обязательно имеется одно или несколько обезболивающих средств, большинство из которых продаются без рецепта и применяются без консультации с врачом. Аспирин, парацетамол, ибупрофен — лекарства, знакомые всем. Но знаем ли мы о различиях между ними, особенностях применения, степени безопасности и противопоказаниях? Что лучше принять при суставных болях, а что облегчает головную или менструальную боль?Одно из наиболее известных обезболивающих лекарств — аспирин (ацетилсалициловая кислота) — относится к группе нестероидных противовоспалительных средств (НПВС). Как и все препараты указанной группы, он не только обезболивает, но также оказывает противовоспалительное и жаропонижающее действие. Эффективен при жаре, болевом синдроме, сопровождающем простудные и гриппозные состояния, а также головной и зубной боли.Помимо этого ацетилсалициловая кислота обладает свойством разжижать кровь и широко применяется в кардиологии для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Являясь антикоагулянтом, аспирин препятствует агрегации тромбоцитов и образованию тромбов, в частности, в коронарных сосудах, питающих сердце. Это позволяет значительно снизить риск инфаркта миокарда, а также других заболеваний, связанных с повышенным тромбообразованием (ишемический инсульт, тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия легочной артерии).Дозировка препарата зависит от терапевтических целей. При болях средней интенсивности и высокой температуре обычная доза на один прием составляет 500 мг (0,5 г), повторный прием в случае необходимости возможен не ранее, чем через 4 часа. В случае сильных болей дозу можно удвоить и принять 1 г лекарства, суточное количество препарата при этом не должно превышать 3 грамм. Для детей дозы рассчитываются по весу ребенка. Рекомендованная суточная доза аспирина составляет приблизительно 60 мг/кг и делится на 4-6 приемов.Действие аспирина на организм является дозозависимым. В больших дозах проявляется противовоспалительный и обезболивающий эффект препарата, в малых — антитромботический. Поэтому для лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний его назначают в небольших дозах (от 75 до 160 мг в день). Особенностью кардиологического использования лекарства является его длительное, иногда пожизненное, применение.Прием ацетилсалициловой кислоты должен сопровождаться определенными мерами предосторожности. Обладая свойством разжижать кровь, препарат может провоцировать, или усиливать имеющиеся, кровотечения. Поэтому противопоказаниями к его применению являются:Запрещен к применению аспирин также при беременности (1-й и 3-й триместры), грудном вскармливании, астме, аллергии на НПВС.Так же как и аспирин, ибупрофен относится к НПВС и применяется в качестве противовоспалительного, обезболивающего и жаропонижающего лекарства в основном для лечения воспалительных процессов в суставных тканях, ревматоидном артрите, при скелетно-мышечных болях. Может также использоваться для облегчения лихорадочного состояния при простудах, болезненной менструации, головной и зубной боли.Обычная дозировка для взрослого составляет 1 таблетку (400 мг) на один прием. Максимальная суточная доза — 3 таблетки, то есть 1200 мг. Курс лечения без консультации с врачом не должен превышать 5 дней. Принимать ибупрофен лучше после или во время еды, делая перерыв между приемами в 4-6 часов. Не следует самостоятельно использовать препарат для лечения детей.Поскольку ибупрофен, как и аспирин, обладает разжижающим кровь действием, хоть и не столь выраженным, противопоказания к его применению те же, что и для ацетилсалициловой кислоты: склонность к кровотечениям и кровотечения, язвенная болезнь. Ибупрофен не назначают также при: астме, беременности и грудном вскармливании, почечной, печеночной и сердечной недостаточности.Наиболее безопасным из обезболивающих препаратов считается парацетамол. Он не разжижает кровь, подобно аспирину и ибупрофену, не раздражает слизистую желудка, не оказывает негативного влияния на развитие плода, поэтому разрешен к применению во время беременности. Парацетамол не обладает столь же высокой противовоспалительной активностью, как упомянутые средства, но хорошо снижает высокую температуру и купирует боль умеренной и слабой интенсивности, поэтому широко используется при простудных и гриппозных состояниях, а также болевых синдромах различной локализации.Обычная разовая доза препарата для взрослых и детей старше 12 лет не должна превышать 1000 мг, суточная — 3000 мг. Интервал между приемами лекарства — 6-8 часов. В случае необходимости количество приемов можно увеличить, сократив разрыв между ними до 4 часов и доведя суточное количество принимаемого парацетамола до 4000 мг. Превышение этой дозы недопустимо. Для детей от 6 до 12 лет разовая доза составляет 250-500 мг. Максимальная суточная — 2000 мг.Несмотря на относительную безопасность препарата, некоторые меры предосторожности необходимы. Следует знать, что парацетамол противопоказан при тяжелых поражениях печени и почек. Токсическое действие может оказывать прием больших доз лекарства, а также сочетание его с алкоголем. Противопоказанием являются и болезни крови.Для безопасного самостоятельного применения анальгетиков необходимо учитывать следующее: