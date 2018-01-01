9 безобидных симптомов опасных болезней
Похудение без видимых причин
Мечта большинства обладателей избыточного веса: никакого спорта, никаких диет, а жиры тают сами собой, и лишние килограммы испаряются как снег под лучами солнца. И иногда так оно и происходит. Бывают даже случаи, когда человек наконец садится на диету или начинает бегать — и результаты не просто радуют, а восхищают!
И вот на этом месте, когда все слишком хорошо, следует остановиться и забеспокоиться: не слишком ли все гладко? Нормальная потеря веса для организма, которая не вызывает нарушений в работе его систем и органов — 5-6 кг в месяц. Существуют жесткие диеты (голодание и др.) и методы похудения с использованием опасных для здоровья мочегонных и иных средств, которые дадут большую потерю веса. Но в таких случаях обычно понятно, что является причиной.
Если же над организмом подобного насилия не производится, а вес сгорает — и такое состояние длится более месяца, это повод обратиться к врачу. Среди возможных диагнозов — ранее невыявленный диабет, гиперактивность щитовидной железы, заболевания кишечника, влияющие на усвоение питательных веществ, и самый опасный вариант — рак.
Необычные выросты и шишки на теле
Шишка может быть на вид безобидным, не мешающим жить образованием. Никаких болей или неудобств. Действительно, большинство подобных образований не представляют опасности, так как являются доброкачественными опухолями — липомами, кистами или фибромами. И если липомы и фибромы обычно злокачественными не становятся, то кисты вполне могут перерасти в раковую опухоль.
Грыжи тоже не безобидны. Выпячивание в области живота может оказаться ущемленными внутренним органом, например, петлей кишечника. При выходе ее через переднюю брюшную стенку в момент сокращения мышц или увеличения давления на них возможно ущемление грыжи, что требует экстренной медицинской помощи.
Шишка также может оказаться воспаленным лимфоузлом — и это очень серьезный повод для обращения к врачу.
Наконец, даже уплотнения кожи на ощупь отличные от окружающих тканей там, где этого не должно быть (не мозоль, не ткани стопы и т. п.) — тоже могут оказаться проявлениями опасных кожных заболеваний.
Нарушения работы кишечника
Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) никогда не прекращает свою работу. Даже ночью, когда снижается интенсивность перистальтики кишечника, повышается активность печени по выведению отходов жизнедеятельности организма. ЖКТ живет в своем ритме, и большинство людей даже туалет посещают в привычном для себя режиме. Инфекции и отравления выбивают из графика, но через несколько дней по мере выздоровления режим восстанавливается.
Насторожить должны любые изменения в привычном ритме работы кишечника, которые длятся более двух недель и не имеют видимых причин. Неважно, что это будет: запор, диарея, непонятные боли в животе, кровь в фекалиях, чрезмерное газообразование... Если вроде бы все в порядке, питание не изменилось, в остальном человек вроде бы здоров, а кишечник бунтует — лучше не тянуть и обратиться к гастроэнтерологу. В конце концов, колоректальный рак убивает, по разным оценкам, от 600 тысяч до 1 млн людей в мире, и среди пациентов высока доля молодых людей.
Комок в горле и нарушения глотания
Существует множество заболеваний, вызывающих ощущение комка в горле и затруднения с глотанием. Чаще всего причина очевидна — разнообразные воспалительные болезни горла.
С возрастом может возникать затруднение глотания из-за снижения мышечного тонуса — в результате пожилому человеку становится трудно проглатывать таблетки. Как следствие, он начинает пропускать прием лекарств. Данная проблема решается назначением того же препарата в другой лекарственной форме — сироп, пластырь и т. п.
Но иногда речь идет о заболеваниях, которые на ранних стадиях никак иначе себя не проявляют — и это вовсе не скоротечная ангина. К ним, например, относятся заболевания щитовидной железы, а также злокачественные опухоли пищевода и желудка.
Изменение голоса
Голосовые расстройства называются дисфониями. К ним относятся охриплость, осиплость, голос может становиться гнусавым или дрожащим. Если речь не идет о ларингите и иных воспалительных заболеваниях гортани, а изменения голоса наблюдаются на протяжении более чем 3 недель, следует обратиться к врачу. Речь может идти, например, об опухоли гортани — доброкачественной или раковой. Данный симптом может сочетаться с нарушениями глотания и ощущением комка в горле. В перечень других заболеваний, которые могут долгое время оставаться незамеченными, входят заболевания костного мозга, лимфома, лейкемия и др.
Кашель и одышка
Для заядлого курильщика постоянное подкашливание — норма, равно как и одышка при попытке взбежать по лестнице хотя бы на третий этаж. А осенью, зимой и весной мир вокруг наполняется кашляющими и чихающими людьми — и это тоже не должно удивлять, когда сезон простуд в разгаре.
Но если человек не курит и не ощущает себя больным, а постоянное подкашливание длится уже месяц, это повод забеспокоиться. Если же, помимо кашля, возникают приступы одышки — даже без существенной нагрузки — следует обязательно обратиться к врачу. Такие симптомы могут оказаться проявлением сердечной недостаточности.
Впрочем, курильщикам тоже не стоит все списывать на курение. Нередко за подкашливанием и одышкой скрывается развивающаяся на протяжении многих лет хроническая обструктивная болезнь легких, главным фактором риска которой как раз является курение.
Срочно идти к врачу надо, если к подкашливанию присоединились такие симптомы, как: следы крови в слюне, резкая потеря веса, изменение голоса и отеки в области шеи.
Изменения кожи
Кожа — самый крупный орган нашего тела и очень стабильный. Она призвана защищать человека от внешних воздействий, и в здоровом состоянии она успешно справляется с этим. Поэтому любые изменения кожи, которые наблюдаются на протяжении длительного времени, требуют внимания и посещения врача. Самый неприятный вариант — рак кожи. Но при ранней постановке диагноза большинство злокачественных опухолей кожи успешно лечится.
В перечень симптомов, на которые следует обратить внимание, входят:
- долго (в течение 3 недель и более) незаживающие раны, язвы, потертости;
- рост родинок и любых других кожных образований, которые до этого были стабильными;
- зуд;
- мокнутие;
- изменение цвета родинок и других кожных образований;
- изменение края родинок, его повышение;
- шелушение.
Окончательный диагноз чаще всего ставится по результатам биопсии, если есть хоть малейшее подозрение на рак.
Хроническая усталость
Вялость, сонливость, ощущение утомления, нежелание что-либо делать и в целом усталость даже после ночного сна многие списывают на нехватку витаминов, солнечного света, переработки и «сезонный блюз» (если на дворе осень, зима или весна). Но если хроническая усталость длится аномально долго, и никакие попытки справиться с ней при помощи витаминных комплексов, режима дня и прочих методов из программы ЗОЖ не помогают, следует обратиться к врачу.
Спектр заболеваний, которые могут проявляться в виде хронической усталости, весьма обширен: заболевания щитовидной железы, разнообразные вирусы (Эпштейна-Барр, вирусы гепатита и герпеса, Коксаки, цитомегаловирус и др.) и др.
Повторяющаяся боль
Сама по себе боль может быть вызвана множеством причин. И разовые случаи головной боли или боли в желудке неприятны, но чаще всего имеют объяснение: переутомление, стресс, нездоровая пища и т. п. Но если одна и та же боль становится постоянной или часто возвращается без видимой причины, следует обратиться к врачу. Это могут быть частые головные боли, боли в животе, в груди, в мошонке и т. п. Нельзя откладывать посещение доктора, если наблюдаются и другие перечисленные выше симптомы: потеря веса, нарушения работы кишечника, а также хроническая усталость и слабость.
Выводы
Многие тяжелые заболевания могут длительное время протекать без выраженных видимых проявлений. Так, рак желудка, колоректальный рак и другие злокачественные опухоли нередко впервые выявляются на поздних стадиях заболевания, когда шансы на излечение уже невысоки. Но часто организм сигнализирует о неполадках, только не всегда удается вовремя распознать его сообщения. Поэтому любые отклонения от нормы, которые длятся более 3 недель и ничем не объяснимы, должны вызывать подозрение. Даже если речь идет о сбросе ненавистных килограммов ускоренными темпами. Лучше лишний раз посетить врача, чем упустить шанс на долгую здоровую жизнь.
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