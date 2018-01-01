Воспаление десен: причины и симптомы

Около пятидесяти процентов жителей России имеют те или иные признаки гингивита и пародонтита, при которых развивается воспаление в области десен и тканей пародонта, соответственно. Отсутствие лечения в дальнейшем может привести к плачевным последствиям и выпадению зубов, даже крепких и здоровых. Поэтому важно знать каковы симптомы пародонтита и гингивита и когда пора идти к врачу.Основными симптомами пародонтита и гингивита являются кровоточивость и болезненность в области десен. Чуть позднее добавляются промежутки между зубами. На тяжелых стадиях может возникнуть нарушение вкусовой чувствительности. Часто имеет место неприятный запах изо рта.Для начала проведем небольшой экскурс в анатомию. Наши зубы расположены в кости. Однако в кости они лежат неплотно и как бы висят на связках. Связки представляют собой маленькие тоненькие пластинки, толщиной всего около миллиметра. Сверху кость покрыта десной. Десневая манжетка надежно облегает каждый зуб, предотвращая тем самым проникновение микробов и инородных тел внутрь.Гингивит является начальной стадией пародонтита. Это разные стадии одного и того же заболевания. При гингивите воспаляется только десна. Поскольку отсутствует проникновение воспаления вглубь, травмирования десневой связки не происходит. При заболевании десны отекают, увеличиваются в размерах, становятся более красными. При малейшем механическом воздействии, травме они могут начать кровоточить (пережевывание твердой пищи, чистка зубов щеткой с жесткой щетиной).В дальнейшем воспаление проникает вглубь десны. Десневая манжетка становится не такой плотной, в результате чего микробы могут проникнуть в связки. При этом образуются так называемые десневые карманы, которые являются подходящим местом для размножения и жизнедеятельности микробов. Здесь тепло, темно и сыро.При вовлечении в процесс более половины связки, зуб утрачивают былую фиксацию и становится подвижным. К этому также следует добавить жевание пищи, что дополнительно воздействует на зуб, делая его более подвижным настолько, что он может попросту самостоятельно удалиться или выпасть. Причем зуб сам по себе может быть совершенно здоровый и крепкий. Важно не затягивать со своевременным обращением к врачу-стоматологу.Одной из причин воспаления десен является неправильная гигиена рта, что приводит к скоплению зубного налета. Зубной налет представляет собой бактерий, которые скапливаются на зубах, деснах и в целом в полости рта в течение двенадцати часов. Неслучайно врачи рекомендуют чистить зубы два раза в день: утром и вечером. Именно в этот временной промежуток успевает образовываться зубной налет. Если в течение последующих двенадцати часов удаления налета не произошло, он превращается в зубную бляшку. Зубная бляшка — это тот же зубной налет, но более прочно прикрепленный к зубам, который уже не так легко удалить, просто почистив зубы.Отсутствие чистки зубов в течение двадцати четырех часов приводит к отвердеванию зубного налета или минерализации. В итоге зубной налет превращается в зубной камень и присоединяется к зубам в районе десен. Вообще зубной камень может располагаться как над десной, так и под десной, что в последнем случае нельзя заметить невооруженным взглядом. Зубной камень довольно крепко держится на зубах, и удалить его самостоятельно в домашних условиях практически невозможно. Единственно верным решением в этой ситуации будет посещение врача-пародонта.Ели имеет место воспаление десен, следует более тщательно заниматься гигиеной полости рта, не забывая после каждого принятия пищи чистить зубы, чтобы снять зубной налет. Также нужно пользоваться флоссом или зубной нитью, которая очищает межзубное пространство.Иногда при внезапном заболевании десен, воспалении, их кровоточивости, появлении боли при откусывании и жевании твердой пищи люди начинают ее перемалывать, например, в блендере и употреблять в жидком виде, надеясь, что проблема уйдет. Однако самостоятельно симптомы никуда не исчезнут. Напротив, употребление пищи в размягченном виде будет лишь способствовать скапливанию бактерий, что возможно даст зеленый свет развитию болезни.Если становится больно кусать твердую пищу, это может свидетельствовать о соответствующей стадии заболевания десен, когда воспаление распространяется на связку. Употреблять в этом случае размягченную пищу вообще не стоит. Питание должно быть привычным. Врачи, наоборот, рекомендуют употребление жестких продуктов, таких как морковь, яблоки. Они помогают зубам самоочищаться. На какое-то время нужно перестать употреблять в пищу цитрусовые (лимон, апельсин, грейпфрут), поскольку они раздражающе воздействуют на слизистую оболочку.Чтобы улучшить кровоток и состояние ткани, которые окружают зубы, полезно массажировать десны. Для этого можно использовать какие-либо противовоспалительные гель, мазь, пасту, которые можно приобрести в аптеке. В составе большинства таких средств присутствует такой антисептический компонент, как хлоргексидин, который помогает удалять уже имеющиеся бактерии в ротовой полости, а также препятствует образованию новых бактерий.Для массажа десен следует нанести гель на десны и, обхватив зуб, десну двумя пальцами с обеих сторон, делать круговые вращательные движения, втирая таким образом полезные вещества в десны и стимулируя кровоток.В период беременности десны могут стать более чувствительными, чем раньше. Может произойти воспаление десен при чистке зубов или приеме пищи. Возможно ощущение жжения безо всяких видимых на то причин. При беременности это довольно распространенное явление.Прежде всего, это обуславливается тем, что в организме женщины изменяются обменные процессы, происходит гормональный сбой, что вызывает появление воспаления десен. В этом случае нужно посетить врача, который поможет выявить причину возникновения подобной симптоматики и назначит соответствующее лечение.Можно приготовить дома безопасный настой из трав: календулы, ромашки, зверобоя. Готовым настоем нужно прополоскать зубы. Сбор этих трав поможет в устранении воспаления и снятии чувствительности десен.