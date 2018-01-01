Что такое отложение солей, и чем оно опасно для здоровья

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Нерастворимые соли по разным причинам могут "оседать" в разных тканях и органах. И в зависимости от того, где именно откладываются кристаллики солей и какие это соли, можно говорить о разных заболеваниях. Об этом the-challenger.ru рассказал кандидат медицинских наук, ревматолог Илья Смитиенко.Врач пояснил, кому угрожает болезнь, вызванная отложением солей, как ее избежать и как лечить."Первое. Нужно четко понимать, что мы подразумеваем под "отложением солей", — отметил ревматолог. — Соли натрия и калия мочевой кислоты в почках вызывают мочекаменную болезнь. Соли кальция могут откладываться в мягких тканях, и тогда мы говорим о кальцинозе. Но обычно, используя словосочетание "отложение солей", люди говорят об отложении солей мочевой кислоты в суставах — то есть о подагре"."У человека, страдающего подагрой, высокий уровень содержания мочевой кислоты в организме. Происходить это может по двум основным причинам: либо из-за проблем с почками — когда почки не могут выводить мочевую кислоту из организма, либо из-за нарушения обмена веществ — когда кислоты в организме так много, что даже здоровые почки не справляются", — рассказал врач.Он напомнил, что раньше подагру называли болезнью богатых или болезнью королей."От этого заболевания страдали в основном люди, которые употребляли много белковой пищи и алкоголя. Сейчас, чтобы заболеть подагрой, богатым быть необязательно. Алкоголь (особенно пиво), фастфуд, много мясной пищи, малоподвижный образ жизни — все это способствует возникновению заболевания. Обычно болеют люди старше 40—50 лет, но иногда и 30-летние. При этом мужчины страдают от подагры в десять раз чаще женщин", — сообщил он.— Резкая боль в суставе (на начальных стадиях болезни это чаще всего сустав основания большого пальца ноги, голеностоп или колено) как при нагрузке, так и в состоянии покоя.— Отек и покраснение.— Если положить на сустав руку, можно почувствовать жар. Все это происходит из-за того, что кристаллики соли, отложившиеся в суставе, стимулируют воспалительный процесс. Специальные клетки, фагоциты, которые созданы для защиты нашего организма от чужеродных частиц, захватывают эти кристаллики. В результате взаимодействия выделяется большое количество ферментов, обеспечивающих воспалительную реакцию."Обычно атака подагры проходит через семь-восемь дней (даже если вы не принимаете никаких лекарств), самые болезненные — первые два дня. На ногу очень больно наступать, человек хромает. До следующего приступа может пройти от нескольких дней до нескольких месяцев и даже лет. Чем больше "стаж" у больного подагрой, тем продолжительнее могут быть атаки, короче перерывы, а болезнь задействует уже не один, а несколько суставов. Иногда приступы подагры кажутся бесконечными, потому что воспаления происходят поочередно то в одних, то в других суставах", — поделился ревматолог.По словам Смитиенко, обратиться к врачу необходимо уже после второго приступа."Самый надежный способ диагностики, который вам могут предложить, это пункция сустава. Однако такой метод не всегда возможен, и врачи ставят диагноз, основываясь на клинической картине болезни и на анализе крови, а также результатах УЗИ", — добавил он.Врач напомнил, что как и любое хроническое заболевание, подагру невозможно полностью излечить."Поэтому все ваши действия и действия врачей должны быть направлены на то, чтобы, во-первых, облегчить приступ, а во-вторых — предотвратить обострения болезни и минимизировать риск и частоту атак. Лечение включает в себя прием лекарств, которые вам назначит врач, а также соблюдение специальной диеты", — сказал специалист.- алкоголь (в первую очередь пиво);- мясные и рыбные бульоны;- морепродукты;- субпродукты."Почему алкоголь? Он задерживает выведение мочевой кислоты почками и способствует ее накоплению в крови. Самое опасное — пиво. Есть миф, что водка — напиток, который может употреблять человек с подагрой. Но это не так. Любой алкоголь здесь способствует развитию заболевания. Нет также разницы между сортами вина. Субпродукты, морепродукты, бульоны содержат большое число пуринов — предшественников мочевой кислоты. Ясно, что при избытке мочевой кислоты в организме такие продукты следует исключить", — объяснил врач.- мясо;- бобовые (фасоль, горох, бобы);- томаты (и томатный сок);- баклажаны;- редис;- цветная капуста;- грибы;- рыба."Все эти продукты также богаты пуринами, и их употребление стоит ограничить. Почему я не говорю исключить совсем? Потому что они очень часто составляют основу питания. Не каждый человек сможет перестать есть мясо, если предыдущие 30 лет он это мясо употреблял. Сложно также отказаться одновременно от мяса, бобовых и рыбы — где тогда брать белок? А если у человека, помимо подагры, есть другие болезни? Например сахарный диабет. Тогда он вынужден соблюдать еще и безуглеводную диету. В пользу чего же ему делать выбор? Поэтому я всегда считал, что к составлению плана питания при подагре нужно подходить аккуратно и не запрещать огульно все подряд", — подчеркнул врач.Он уверен, что по возможности лучше полностью отказаться от того, без чего вы легко проживете: пиво, наваристые бульоны, томатный сок (и алкогольные коктейли с томатным соком), морепродукты."Употребление остальных продуктов из списка выше можно просто уменьшить. В совокупности с медикаментозным лечением это даст желаемый эффект", — посоветовал ревматолог.- молоко и молочные продукты;- зерновые;- картофель;- морковь;- огурцы;- капуста;- свекла;- орехи;- ягоды и фрукты."Главный принцип профилактики подагры — избегать излишеств. В первую очередь — в выпивке и еде. Необходимо следить за весом, так как у людей с ожирением шансы заболеть выше. Сидячий образ жизни также является одним из факторов, провоцирующих нарушение обменных процессов. Диеты, о которой мы говорили выше, необходимо придерживаться, когда человек уже страдает от подагры. Однако основные принципы питания (ограничение употребления продуктов, богатых пуринами), также можно соблюдать для профилактики возникновения заболевания", — подытожил Илья Смитиенко.