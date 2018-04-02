Мигрень: классификация и симптомы

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Мигрень — это заболевание, относящее к группе неврологических нарушений. Основным проявлением данной патологии служат эпизодические или регулярно повторяющиеся головные боли, имеющие значительную степень интенсивности. Такой патологический процесс склонен к хроническому течению и приводит к тому, что больной человек не может вести привычный для себя образ жизни.Наиболее часто первый приступ мигрени возникает в возрастном диапазоне от двенадцати до двадцати двух лет. Однако возможны и другие варианты. Подавляющее большинство больных людей — это представительницы женского пола. Мужчины сталкиваются с этой патологией в несколько раз реже. Тяжесть такого патологического процесса может быть различной. Одни пациенты жалуются на возникновение приступов всего раз в год, а другие — на практически ежедневную головную боль. Согласно статистике, примерно сорок процентов женщин сталкиваются с приступами от двух до восьми раз за месяц.Существует большое количество факторов, которые могут спровоцировать приступ мигрени. В первую очередь к ним относятся стрессы, сильные физические нагрузки или изменение погодных условий. Алкоголь, определенные виды продуктов, сдвиги в гормональном фоне, хроническое переутомление, лекарственные препараты также могут вызывать рецидив головной боли. Установлено, что большую роль в возникновении этой болезни играет наследственная предрасположенность.Мигрень делится на несколько специфических разновидностей: вегетативную, ассоциативную и менструальную. При вегетативной разновидности возникший приступ сопровождается такими признаками, как усиление сердцебиения, ощущение нехватки воздуха, повышенное слезотечение и так далее. Ассоциативная разновидность характеризуется появлением совместно с болевым синдромом двигательных, речевых или других нарушений. Менструальная разновидность имеет место в том случае, если приступ головной боли возникает во время наступления менструации.В отдельную группу выделена мигрень, протекающая с аурой. Этот вариант считается классическим, однако встречается не очень часто. Аура может появляться непосредственно перед головной болью или одновременно с ней. В среднем продолжительность ауры составляет от пятнадцати до шестидесяти минут. Наиболее часто аура выражается в виде зрительных нарушений. Больной человек может обращать внимание на то, что перед глазами появились радужные пятна, исказились цвета предметов. В некоторых случаях создается ощущение, что перед глазами находится туман. Иногда присутствуют даже зрительные галлюцинации.Еще одним вариантом ауры являются чувствительные расстройства. Данная болезнь может сопровождаться покалыванием или онемением в конечностях, которые нередко распространяются на всю половину тела. В ряде случаев отмечается ощущение необычных запахов или звона в ушах. Двигательные нарушения, изменения координации движений или речи также могут иметь место при ауре.Как мы уже говорили, основным симптомом мигрени является чрезвычайно интенсивная головная боль, которая в большинстве случаев локализуется с одной стороны головы, но иногда может захватывать и всю голову. Важным моментом является то, что с каждым новым приступом область возникновения болевого синдрома меняется. В том случае, если боль постоянно присутствует с одной и той же стороны — это повод провести неврологическое обследование для исключения других патологий.Возникшая боль имеет пульсирующий характер и вынуждает больного человека ограничивать свою двигательную активность. При резких движениях головой или умственном напряжении болевой синдром становится еще сильнее.Кроме боли, могут присутствовать такие симптомы мигрени, как сильная тошнота, переходящая в рвоту, значительная слабость, а также повышенная чувствительность к громким звукам и яркому свету. Отмечается снижение аппетита и покраснение глаз. В среднем продолжительность приступа составляет от трех часов до трех суток. За счет того, что больной человек не может вести привычный для него образ жизни, данное заболевание является чрезвычайно актуальной проблемой в медицине.По мере того, как приступ начинает заканчиваться, общее состояние пациента постепенно нормализуется. Головная боль стихает, аппетит повышается. Нередко больной человек после исчезновения болевого синдрома впадает в глубокий сон.Сейчас мы описали вариант, протекающий без ауры. В том случае, если аура все же присутствует, отмечаются точно такие же симптомы мигрени. При этом им предшествуют зрительные, чувствительные или двигательные нарушения, которые имеют различную степень выраженности и различную продолжительность.В первую очередь диагностика этой болезни основывается на ее специфической клинической картине. Здесь важным моментом является проведение дифференциальной диагностики с органическими и сосудистыми патологиями головного мозга. Для этого могут применяться компьютерная томография или магнитно-резонансная томография, а также ультразвуковая допплерография.В лечении мигрени выделяют две основные стадии. Первая из них — это купирование уже развившегося приступа. В том случае, если болевой синдром имеет слабую или умеренную степень выраженности, применяются нестероидные противовоспалительные средства. При тяжелом состоянии больного человека рекомендуется назначение специфических препаратов, относящихся к триптановому ряду. При этом дозировка подбирается каждому пациенту индивидуально.Для профилактики повторного возникновения приступа следует систематически употреблять определенные лекарственные средства. К ним относятся бета-адреноблокаторы, нестероидные противовоспалительные препараты, а также блокаторы кальциевых каналов. Схема профилактической терапии также должна подбираться только лечащим врачом в зависимости от частоты рецидивов и тяжести данного заболевания.