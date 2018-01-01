Обезболивающие препараты: проблемные лекарства



Лекарства неопиодного ряда



Опиоидные анальгетики



Препараты комбинированного типа.





Препараты, для приобретения которых нужны рецепты.



Безрецептурные комбинированные формы.



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При развитии сильной боли большинство людей принимает обезболивающие таблетки, чтобы облегчить состояние и обратиться к врачу. Те лекарства, которые обладают обезболивающей активностью, относятся к разным фармакологическим группам, имеют свой спектр активности, побочные эффекты и особенности применения. Так, возможно негативное влияние некоторых препаратов на кровь, активность печени или слизистую желудка, что ограничивает их применение. Кроме того, некоторые средства должны продаваться по рецептам из-за наличия в составе сильнодействующих компонентов. Обсудим подробнее обезболивающую терапию.Согласно определению Международной ассоциации изучения боли (IASP), боль считают субъективно неприятным ощущением с эмоциональной окраской. Ее возникновение связано как с истинным повреждением тканей, так и с потенциально возможными расстройствами в силу патологических процессов и обменных сдвигов. Для улучшения качества жизни пациента обязанностью врача является облегчение боли, которая связана с различными болезнями или медицинскими манипуляциями за счет всех доступных средств. Это прописано в законодательстве.Практически каждому человеку знакома боль, возникающая при недомоганиях, простуде или травмах, ранениях. По характеру она может быть острой и кратковременной, либо длительной, хронической. Ощущения могут быть умеренными или очень выраженными, мучительными, и нередко необходимы лекарства, которые помогут уменьшить или устранить боль.Еще в древности предпринимались попытки облегчения боли средствами растительного происхождения, а на сегодняшний день открыт целый пласт лекарств, обладающих обезболивающим эффектом. Препараты относят к разным фармакологическим группам, они имеют свой набор достоинств и недостатков, а также целый перечень показаний и противопоказаний. Идеального лекарства от боли пока не существует, но разработки препаратов активно ведутся. Сегодня в каждой конкретной ситуации выбор лекарства основывается на причинах боли и ее типе, интенсивности ощущений и наличии сопутствующих патологий, психологических особенностях пациентов.Те препараты, что сегодня существуют на территории РФ и в мировой практике, и которые относят к группе обезболивающих средств, разделены на три группы:Часть из них приобретаются в аптеках самими пациентами без каких-либо ограничений, но есть и препараты, которые допустимы к применению строго по рецептам.Для неопиоидных анальгетиков характерно периферическое действие. Таблетки и иные формы выпуска отпускаются без рецепта врача, они продаются в каждой аптеке. К этой группе относят нестероидные противовоспалительные препараты, селективные ингибиторы ЦОГ-2 (циклооксигеназы) и производные таких соединений, как пара-ацетаминофенол (парацетамол) и пиразолон (матамизол натрия в виде всем известного Анальгина). Все обезболивающие таблетки, сиропы, растворы этой группы имеют умеренную обезболивающую активность, они не могут снимать очень сильную боль.Из группы нестероидных противовоспалительных препаратов наиболее распространены кетопрофен, ибупрофен и диклофенак. Из селективных блокаторов ЦОГ-2 можно назвать нимесулид и мелоксикам.Применение парацетамола рекомендовано ВОЗ в лечении хронической слабой или умеренной боли при онкологии в комбинации с адъювантной терапией, либо в сочетании с опиоидными анальгетиками (на второй и третьей ступени терапии).Хотя многие привыкли пить подобные обезболивающие таблетки без каких-либо опасений, препараты этой категории совсем не безобидны. Применять их нужно строго по показаниям и в случае острой необходимости. Они могут приводить к формированию серьезных побочных эффектов со стороны периферической крови и костного мозга, слизистых оболочек пищеварительного тракта. Таблетки данной группы негативно отражаются на работе печени и почек, могут приводить к тяжелым токсидермиям, если употребляются необоснованно часто. Многие неопиоидные анальгетики имеют фетотоксические и эмбриотоксические эффекты, что делает их запретными к приему при беременности и лактации.Отдельно стоит заметить, что метамизол натрия во многих странах запрещен к продаже и даже выпуску, что объясняется тем, что он негативно влияет на кровь. При его приеме высок риск формирования агранулоцитоза, что может приводить к летальному исходу. В нашей стране он применим в виду высокой обезболивающей активности. За счет него во многих случаях можно обойтись без назначения наркотических и сильнодействующих средств. Многие пациенты активно применяют его и дома, в таблетках, при малейшей боли. Между тем, без предварительного анализа крови применять его опасно, и контролировать периферическую кровь на фоне его применения нужно очень тщательно.Есть группа анальгетиков, относящихся к комбинированным препаратам. Она разделяются на две подгруппы:Те средства, которые отпускаются только по рецептам, относятся к группе средств комбинированного с опиоидными анальгетиками действия. В их составе имеется трамадол или кодеин в малых дозах. Препараты обладают достаточно высокой обезболивающей активностью, при этом риск развития побочных эффектов небольшой, если применять их рационально, строго по назначению врача. За счет взаимного усиления действия компонентов можно обходиться невысокими дозами средств.Вторая группа комбинированных препаратов — это сочетания анальгетиков с дополнительными компонентами (спазмолитики, кофеин, фенилэфрин, аскорбиновая кислота и т. д.). Они обладают комбинированными эффектами, применяются для лечения простуд и обезболивания, рецепты для их приобретения не требуются.