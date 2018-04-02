Гипервентиляция: почему нарушается дыхание



Чрезмерные физические нагрузки (синдром характерен для спортсменов на соревнованиях).



Неконтролируемый прием некоторых лекарств (нарушения газового обмена возникают на фоне интоксикации организма).



Различные метаболические нарушения.



Приступ бронхиальной астмы.



Воспалительные процессы в легких и других органах дыхания (на фоне инфекций или аллергий).



Употребление энергетиков, алкоголя и наркотических средств.



Хроническая сердечная недостаточность.





Со стороны головного мозга и нервной системы: сильное головокружение, ухудшение зрения и слуха, «мушки» перед глазами и потемнение в глазах, в тяжелых случаях человек теряет сознание.



Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия и другие аритмии, боль в области сердца, бледность, покалывание и тянущие боли в конечностях (свидетельство спазма периферических сосудов).



Со стороны опорно-двигательного аппарата: мышечная слабость, нарушения походки, иногда появляются судороги.



Со стороны желудочно-кишечного тракта: отрыжка, вздутие живота, последующая диарея, также возникает тошнота и рвота (чаще всего их провоцирует сильное головокружение).





Дыхание через нос с одной перекрытой ноздрей (можно прижать пальцем).



Дыхание через рот, прикрывая его рукой или сильно сжимая губы.



Дыхание в бумажный пакет. Один из самых эффективных способов, поскольку позволяет человеку не перекрывать вдохи-выдохи, но вместе с этим понижать уровень кислорода, поскольку в пакете постепенно увеличивается концентрация углекислого газа.



Частота и глубина дыхания непостоянна — она меняется под воздействием разных факторов, будь то нервное переживание или физическая нагрузка. При нормальной работе организма вдохи-выдохи быстро приходят в норму, но в некоторых случаях процесс глубокого дыхания остановить достаточно сложно. Такое состояние приводит к нарушениям газового обмена и вызывает синдром гипервентиляции легких.Гипервентиляция легких — синдром, при котором кровь избыточно насыщается кислородом, а уровень углекислого газа, наоборот, уменьшается. Происходит это тогда, когда дыхание человека становится слишком частым и глубоким. В норме при расширении и сжатии легких у человека задействуется, прежде всего, диафрагма — мышца, расположенная между грудной и брюшной полостями. В том случае если по каким-то причинам организм нуждается в повышенном содержании кислорода в крови, например, под действием гормонов, мозг немного меняет процесс дыхания. Теперь в нем задействуются и межреберные мышцы, это увеличивает объем легких и дает возможность крови лучше насыщаться кислородом. На непродолжительное время увеличенная глубина и частота дыхания может быть жизненно необходимой. Именно благодаря этому при повышенной физической активности наши мышцы могут адекватно работать, получая достаточное количество кислорода.Однако в кровь должно поступать и определенное количество углекислого газа — у здорового человека его содержание в артериальном потоке может доходить до 7,5%. Из воздуха поступления СО2 ничтожно малы, но организм способен добывать его при расщеплении питательных веществ и перенаправлять в альвеолы. Когда частота дыхания увеличивается, газовый баланс нарушается — организм берет слишком много кислорода из воздуха, а вот концентрация углекислого газа падает. Такие нарушения не менее опасны, чем нехватка кислорода, поскольку на их фоне развивается алкалоз — защелачивание крови.Мозг быстро реагирует на такую ситуацию, посылая сигнал в дыхательный центр, который должен снизить частоту вдохов-выдохов. Однако в некоторых случаях происходит сбой, и такая команда оценивается телом как невозможность дышать, что лишь усугубляет ситуацию. Человек начинает осознанно делать более глубокие прерывистые вдохи.Чаще всего от гипервентиляции легких страдают люди, склонные к неврозам. Такие расстройства частоты дыхания наблюдаются у 11% пациентов, причем большая часть из них — женщины. Стресс провоцирует выброс адреналина, гормона, который приводит к увеличению частоты и глубины вдохов-выдохов. При этом увеличенное поступление кислорода не расходуется, как при физической нагрузке, и газовый баланс быстро нарушается. Ухудшает гипервентиляцию и психологическое состояние, человек эмоционально реагирует на нарастающие симптомы и начинает дышать еще чаще. Гипервентиляция часто развивается на фоне панической атаки, неврастении, истерик, в результате сильного испуга или повышенного уровня тревожности.Другими причинами нарушения процесса дыхания являются:Раньше нарушения процесса дыхания врачи связывали с вегетососудистой дистонией. Но сегодня сам этот диагноз считается устаревшим, а его симптомы относят к другим нарушениям и заболеваниям.Основным симптомом гипервентиляции легких является учащенное дыхание, сильная одышка и чувство удушья. Человек с трудом делает вдохи, при этом его грудная клетка сильно поднимается, часто слышны хрипы или свист, человек может кашлять. На фоне этого проявляются и другие признаки нарушения газового обмена:Одним из характерных симптомов при гипервентиляции легких является сильный испуг и страх смерти. Часто именно он провоцирует ухудшение общего состояния и затягивание приступа, поскольку в панике сложно контролировать дыхание.Главная задача при гипервентиляции легких — понизить уровень кислорода в крови. Именно в этом будет заключаться первая помощь пострадавшему. Для того чтобы восстановить газовый баланс, человек должен делать не больше одного вдоха раз в 10 секунд. Очень помогает совместное дыхание, когда оказывающий помощь делает вдохи-выдохи вместе с пациентом. Таким образом человек проще улавливает нужный ритм, расслабляется, а приступ вскоре проходит.При этом следует понимать, что добиться такой редкой частоты дыхания, если пациент подвержен панике, достаточно сложно. Поэтому уменьшить количество поступающего в кровь кислорода можно и другими способами. Среди них:Если процесс дыхания не восстанавливается, или после приступа другие симптомы не исчезают, нужно как можно быстрее вызвать скорую помощь. Человеку стоит обратиться к врачу, если гипервентиляция длилась более нескольких минут, приступы повторяются часто, в анамнезе есть заболевания сердечно-сосудистой системы и легких, аллергия.