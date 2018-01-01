Мифы об иммунитете: три главных заблуждения



слизистые начинают работать в усиленном темпе, пытаясь смыть инфекцию потоками мокроты и соплей;



температура взлетает в расчете на то, что враг не переживет жара или хотя бы не сможет размножаться;



пациента одолевают слабость, вялость — отличный способ удержать тело дома, чтобы оно, ослабленное борьбой с болезнью, не заразилось чем-нибудь еще.





Самим фактом своего существования они занимают определенные экологические ниши, поэтому в них не могут проникнуть другие, не столь полезные и не столь условные по своей патогенности микроорганизмы.



В ходе борьбы за «место под солнцем» многие бактерии и грибы научились вырабатывать антибактериальные вещества, которые уничтожают конкурирующие микроорганизмы. Так что они не просто занимают свое место, но и умеют защищать себя, а значит и нас, от вторжения непрошенных гостей.



Наконец, микрофлора нашего организма участвует в формировании ответной реакции врожденного иммунитета. Ученые считают, что это, в частности, позволяет объяснить, почему мы все по-разному реагируем на те или иные инфекции. У кого-то один и тот же вирус вызовет легкую простуду, а кто-то сляжет в постель с температурой на несколько дней.





Иммунная система среднестатистического человека является стабильной и саморегулирующейся, она не нуждается в дополнительных «костылях» в виде лекарств или БАД.



Влияние БАД и продуктов на работу иммунной системы — косвенное, а производители подобной продукции утверждают, что прямое.



Для поддержания иммунной системы в действующем состоянии достаточно следовать принципам здорового образа жизни: питание с соблюдением правильного соотношения белков, жиров и углеводов, калорийность в пределах нормы, регулярные физические нагрузки, соблюдение режима дня, умение справляться со стрессами и периодическое посещение врача для профилактического осмотра.



Введение в рацион каких-либо БАД или чудо-продуктов обычно не вредит, но и не помогает нашей иммунной системе. Но любые попытки вмешаться в ее работу путем назначения самому себе иммуномодуляторов могут оказаться опасными и привести к нарушению гомеостаза организма. А сбои в работе иммунной системы приводят или к аллергиям, или к аутоиммунным заболеваниям, или к иммунодефицитам. Так что не стоит ломать то, что и так хорошо работает!



В первый день весны все человечество имеет основания радоваться тому, что обладает одной из самых совершенных систем защиты — иммунитетом. Это слово из XIX века, тогда его использовали в значении «освобождение от болезни». То же самое намного раньше имели в виду Гален под «жизненной силой и Гиппократ под «самоисцеляющей силой организма». Сегодня большинство населения смутно представляет себе, как работает иммунитет, но верит в волшебную силу самого термина. Достаточно добавить его в описание БАД, продукта или чудо-методики, как польза для здоровья всего вышеперечисленного «возрастает многократно». Неудивительно, что вокруг этого понятия выросло целое поле мифов.В представлении значительного числа россиян иммунитет — это такое внутреннее силовое поле из рекламы, которое становится ярче и тверже, если выпить йогурт или съесть витаминку. В реальности эта картинка ни в малейшей степени не подходит для описания иммунитета. Как минимум, потому что это не один объект, а совокупность различных органов и выполняемых ими функций.Врачи и ученые говорят о врожденном и приобретенном иммунитете. Что это значит?Когда в организм проникает новый для нас возбудитель инфекции, запускается система врожденного иммунитета, основной принцип работы которой — быстро уничтожить врага любым путем и остановить распространение заразы. По эффективности процесс этот напоминает стрельбу из пушки по воробьям:Именно поэтому человек чувствует себя плохо. В первую очередь, подхватив какую-нибудь простудную инфекцию, он страдает не от действий «злого вируса», а от реакции на него собственного организма.Американские ученые ввели простудный вирус в нос группе добровольцев. Заразились 95% испытуемых, но только у 75% из них развились симптомы простуды. У остальных участников исследования была отмечено бессимптомное течение болезни. Ученые до конца не разобрались, почему в одних случаях иммунная система реагирует бурно, а в других, при тех же исходных условиях — нет. Предполагается, что чем выше активность иммунной системы, тем сильнее ее реакция на вторжение инфекции.Приобретенный иммунитет — не такой. На протяжении всей своей жизни, начиная с момента появления на свет, человек сталкивается с различными инфекциями. Система приобретенного иммунитета вырабатывает к ним антитела и кропотливо собирает индивидуальную библиотеку из них, чтобы в момент повторной встречи сразу же поразить врага уже готовым оружием, без привлечения дополнительных мощностей организма.Возникает логичный вопрос: зачем нам сносящий все на своем пути врожденный иммунитет, если можно использовать приобретенный — с точечным наведением антителами и без лишних эффектов?Проблема в том, что при первом знакомстве с инфекцией системе приобретенного иммунитета необходимо 5-10 дней для того, чтобы изучить патоген и накопить необходимое для его уничтожения количество антител. Человек может попросту не дожить до этого момента. Врожденный иммунитет с его обширным действием — это первая линия обороны, благодаря которой мы готовы к встрече с любым патогеном.Существуют лекарственные препараты, предназначенные для воздействия на иммунитет. Так, вакцинация — это, своего рода, обучение системы приобретенного иммунитета. Можно переболеть дифтерией по полной программе, как говорится, а можно сделать прививку и сымитировать болезнь без массы неприятных и опасных симптомов. Но в обоих случаях организм получит антитела к дифтерии — и это будет называться приобретенным активным иммунитетом.Бывает и приобретенный пассивный иммунитет: это когда новорожденный получает антитела от своей матери, еще находясь в ее утробе или с молозивом во время первых кормлений, или когда человеку специально вводят готовые антитела — например, противостолбнячную сыворотку.Наконец, есть специальные препараты — иммуномодуляторы. Одни из них активизируют иммунную систему — иммуностимуляторы (к которым, например, относятся лечебные вакцины), а другие — угнетают, иммуносупрессанты. Последние применяют только по назначению врача — при трансплантации, лечении аллергий или аутоиммунных болезней.Исходя из понимания, что такое врожденный, а что такое приобретенный иммунитет, разберем основные мифы, существующие в этой области.По СМИ ходит страшилка о «слабом иммунитете», который надо «укреплять». Человеку свойственно визуализировать свои страхи, поэтому «слабый иммунитет» еще называют «пониженным», словно это барьер для бактерий. Продавцы БАД, соответственно, активно рекламируют средства для его «повышения» и «укрепления».Вопрос: что именно подразумевают люди, желающие повысить или укрепить иммунитет? Раз речь не идет об антителах, значит подразумевается не приобретенная, а врожденная система иммунной защиты. Но мы знаем, как ведет себя организм при атаке потенциальных врагов в норме. Если еще «повысить» воображаемый внешний барьер — мы получим аллергию, когда иммунная система начинает бурно реагировать даже на совершенно безобидные объекты. А если чересчур «укрепить» изнутри — придем к аутоиммунным заболеваниям, когда иммунная система начинает принимать за угрозу клетки своего собственного организма и бодро разрушать их.В медицине есть понятие «иммунодефицита», но это действительно тяжелое состояние, когда у организма нет ресурсов и возможностей для борьбы с внешними угрозами. И причиной иммунодефицитов являются такие заболевания, по сравнению с которыми даже грипп покажется легкой простудой. Первичные иммунодефициты — это результат врожденных дефектов иммунной системы, вызванных тяжелыми генетическими заболеваниями. Вторичные иммунодефициты развиваются на фоне хронических инфекций (гепатиты, ВИЧ, гельминтозы, малярия и др.), тяжелых травм, обширных ожогов, рака, аутоимунных заболеваний...Если же ребенок, который первый год пошел в садик, болеет каждые 3-4 недели — это не иммунодефицит. Это значит, что его иммунная система знакомится с неизвестными ранее инфекциями — «собирает собственную библиотеку». Обычно уже на второй год дети болеют гораздо меньше.Бытует мнение, что зимой иммунитет слабеет — мол, холода, дефицит витаминов… Однако многие ученые и врачи придерживаются другого мнения. Они считают, что иммунитет остается таким же, каким и был, но риски заражения всякими простудными инфекциями возрастают в разы. Во-первых, активизируются многочисленные простудные вирусы. Во-вторых, сухой и холодный воздух повреждает слизистую дыхательных путей, что облегчает проникновение возбудителей инфекции в организм. В-третьих, сосуды на холоде суживаются и клетки-защитники (макрофаги и лейкоциты) не могут в нужном количестве добраться до агрессоров, проникших сквозь первую линию обороны нашего организма.Можно ли повлиять на иммунитет путем поглощения определенных видов пищи или приема биологически активных добавок? Напрямую — нет.Приобретенный иммунитет подразумевает образование новых или введение в организм уже готовых антител. Но ни продукты, ни БАД таковыми не являются. Значит, речь должна идти о врожденном иммунитете. Но его реакцию мы описывали выше. Если бы врожденный иммунитет реагировал на пищу или БАД, люди бы ужасно себя чувствовали после каждого особенно полезного ужина — как при первой атаке нового штамма вируса гриппа: сопли, забитый нос, вялость, слабость и температура. Раз этого не происходит, значит для иммунной системы все равно, что именно мы едим.Конечно, важно питаться правильно. Не зря говорят: «В здоровом теле — здоровый дух». Нам необходимы витамины (А, С, Е, витамины группы В и др.) и минеральные вещества (цинк, железо, кальций и др.), белки, жиры и углеводы — все они задействованы в построении наших органов, тканей, клеток, в том числе и клеток иммунной системы. И если придерживаться принципов здорового питания, то весь организм будет работать как часы, и иммунная система тоже.Курение действительно снижает уровень иммунной защиты организма, это своего рода иммунносупрессор. При курении производство антител, необходимых для защиты от патогенных микроорганизмов, снижается. Кроме того, макрофаги, которые обитают в стенках альвеол (легочных пузырьков) и должны пожирать вредных для нас бактерий, у курильщиков менее активны, да еще и выделяют вредные вещества, разрушающие ткани легких.Уточним, косвенно продукты и БАД, конечно, влияют на иммунитет человека, как и соблюдение режима сна и отдыха, как регулярные физические нагрузки, как любое другое действие в рамках ЗОЖ. Просто в таком ракурсе становится понятно, что не важно, что именно ты ешь — важно, чтобы это было полезно для организма. И если человек здоров и придерживается принципов здорового питания, то ему не нужны дополнительные БАД и конкретные продукты. Стоит ли пить экстракт эхинацеи или молиться на суперполезное, но недешевое авокадо, если оставаться здоровым можно с помощью более простых методов?Стресс действительно негативно влияет на иммунную систему, потому что в стрессовом состоянии вырабатывается гормон кортизол, который подавляет синтез антител, выработку интерлейкинов и активацию макрофагов. Если стресс слишком сильный или длится слишком долго (становится хроническим), то есть кортизола очень много, он вызывает апоптоз (запланированную гибель) лимфоцитов.В формировании иммунной защиты организма огромную роль играют бактерии, обитающие в желудочно-кишечном тракте, легких, на поверхности кожи и т. д. По оценкам микробиологов, 1-2% всех наших клеток — это не клетки самого тела, а разнообразные микроорганизмы, общим весом 1-2 кг.Наши собственные полезные и условно-патогенные микроорганизмы «работают» сразу в нескольких направлениях:Стоит ли вмешиваться в работу микрофлоры и пытаться улучшить ее? Здоровому человеку в этом нет необходимости. Более того, разнообразные йогурты, которые, по заверениям производителей, содержат суперполезные бактерии, в большинстве своем никакого полезного действия на микрофлору кишечника не оказывают. Дело в том, что подавляющее большинство (90%) бактерий кишечника, задействованных в формировании иммунного ответа — это бифидобактерии. А в состав йогуртов и прочих продуктов для «укрепления иммунитета» входят лактобактерии. От того, что они попадают в желудочно-кишечный тракт, иммунная система не получает значительной выгоды.