Мифы об иммунитете: три главных заблуждения
Иммунитет и реакция на угрозу
В представлении значительного числа россиян иммунитет — это такое внутреннее силовое поле из рекламы, которое становится ярче и тверже, если выпить йогурт или съесть витаминку. В реальности эта картинка ни в малейшей степени не подходит для описания иммунитета. Как минимум, потому что это не один объект, а совокупность различных органов и выполняемых ими функций.
Врачи и ученые говорят о врожденном и приобретенном иммунитете. Что это значит?
Врожденный иммунитет
Когда в организм проникает новый для нас возбудитель инфекции, запускается система врожденного иммунитета, основной принцип работы которой — быстро уничтожить врага любым путем и остановить распространение заразы. По эффективности процесс этот напоминает стрельбу из пушки по воробьям:
- слизистые начинают работать в усиленном темпе, пытаясь смыть инфекцию потоками мокроты и соплей;
- температура взлетает в расчете на то, что враг не переживет жара или хотя бы не сможет размножаться;
- пациента одолевают слабость, вялость — отличный способ удержать тело дома, чтобы оно, ослабленное борьбой с болезнью, не заразилось чем-нибудь еще.
Именно поэтому человек чувствует себя плохо. В первую очередь, подхватив какую-нибудь простудную инфекцию, он страдает не от действий «злого вируса», а от реакции на него собственного организма.
Факт!
Американские ученые ввели простудный вирус в нос группе добровольцев. Заразились 95% испытуемых, но только у 75% из них развились симптомы простуды. У остальных участников исследования была отмечено бессимптомное течение болезни. Ученые до конца не разобрались, почему в одних случаях иммунная система реагирует бурно, а в других, при тех же исходных условиях — нет. Предполагается, что чем выше активность иммунной системы, тем сильнее ее реакция на вторжение инфекции.
Приобретенный иммунитет
Приобретенный иммунитет — не такой. На протяжении всей своей жизни, начиная с момента появления на свет, человек сталкивается с различными инфекциями. Система приобретенного иммунитета вырабатывает к ним антитела и кропотливо собирает индивидуальную библиотеку из них, чтобы в момент повторной встречи сразу же поразить врага уже готовым оружием, без привлечения дополнительных мощностей организма.
Возникает логичный вопрос: зачем нам сносящий все на своем пути врожденный иммунитет, если можно использовать приобретенный — с точечным наведением антителами и без лишних эффектов?
Проблема в том, что при первом знакомстве с инфекцией системе приобретенного иммунитета необходимо 5-10 дней для того, чтобы изучить патоген и накопить необходимое для его уничтожения количество антител. Человек может попросту не дожить до этого момента. Врожденный иммунитет с его обширным действием — это первая линия обороны, благодаря которой мы готовы к встрече с любым патогеном.
Лекарства и иммунитет
Существуют лекарственные препараты, предназначенные для воздействия на иммунитет. Так, вакцинация — это, своего рода, обучение системы приобретенного иммунитета. Можно переболеть дифтерией по полной программе, как говорится, а можно сделать прививку и сымитировать болезнь без массы неприятных и опасных симптомов. Но в обоих случаях организм получит антитела к дифтерии — и это будет называться приобретенным активным иммунитетом.
Бывает и приобретенный пассивный иммунитет: это когда новорожденный получает антитела от своей матери, еще находясь в ее утробе или с молозивом во время первых кормлений, или когда человеку специально вводят готовые антитела — например, противостолбнячную сыворотку.
Наконец, есть специальные препараты — иммуномодуляторы. Одни из них активизируют иммунную систему — иммуностимуляторы (к которым, например, относятся лечебные вакцины), а другие — угнетают, иммуносупрессанты. Последние применяют только по назначению врача — при трансплантации, лечении аллергий или аутоиммунных болезней.
Исходя из понимания, что такое врожденный, а что такое приобретенный иммунитет, разберем основные мифы, существующие в этой области.
Миф №1. О слабом иммунитете
По СМИ ходит страшилка о «слабом иммунитете», который надо «укреплять». Человеку свойственно визуализировать свои страхи, поэтому «слабый иммунитет» еще называют «пониженным», словно это барьер для бактерий. Продавцы БАД, соответственно, активно рекламируют средства для его «повышения» и «укрепления».
Вопрос: что именно подразумевают люди, желающие повысить или укрепить иммунитет? Раз речь не идет об антителах, значит подразумевается не приобретенная, а врожденная система иммунной защиты. Но мы знаем, как ведет себя организм при атаке потенциальных врагов в норме. Если еще «повысить» воображаемый внешний барьер — мы получим аллергию, когда иммунная система начинает бурно реагировать даже на совершенно безобидные объекты. А если чересчур «укрепить» изнутри — придем к аутоиммунным заболеваниям, когда иммунная система начинает принимать за угрозу клетки своего собственного организма и бодро разрушать их.
В медицине есть понятие «иммунодефицита», но это действительно тяжелое состояние, когда у организма нет ресурсов и возможностей для борьбы с внешними угрозами. И причиной иммунодефицитов являются такие заболевания, по сравнению с которыми даже грипп покажется легкой простудой. Первичные иммунодефициты — это результат врожденных дефектов иммунной системы, вызванных тяжелыми генетическими заболеваниями. Вторичные иммунодефициты развиваются на фоне хронических инфекций (гепатиты, ВИЧ, гельминтозы, малярия и др.), тяжелых травм, обширных ожогов, рака, аутоимунных заболеваний...
Если же ребенок, который первый год пошел в садик, болеет каждые 3-4 недели — это не иммунодефицит. Это значит, что его иммунная система знакомится с неизвестными ранее инфекциями — «собирает собственную библиотеку». Обычно уже на второй год дети болеют гораздо меньше.
Зима и иммунитет
Бытует мнение, что зимой иммунитет слабеет — мол, холода, дефицит витаминов… Однако многие ученые и врачи придерживаются другого мнения. Они считают, что иммунитет остается таким же, каким и был, но риски заражения всякими простудными инфекциями возрастают в разы. Во-первых, активизируются многочисленные простудные вирусы. Во-вторых, сухой и холодный воздух повреждает слизистую дыхательных путей, что облегчает проникновение возбудителей инфекции в организм. В-третьих, сосуды на холоде суживаются и клетки-защитники (макрофаги и лейкоциты) не могут в нужном количестве добраться до агрессоров, проникших сквозь первую линию обороны нашего организма.
Миф №2. О продуктах и БАД, влияющих на иммунитет
Можно ли повлиять на иммунитет путем поглощения определенных видов пищи или приема биологически активных добавок? Напрямую — нет.
Приобретенный иммунитет подразумевает образование новых или введение в организм уже готовых антител. Но ни продукты, ни БАД таковыми не являются. Значит, речь должна идти о врожденном иммунитете. Но его реакцию мы описывали выше. Если бы врожденный иммунитет реагировал на пищу или БАД, люди бы ужасно себя чувствовали после каждого особенно полезного ужина — как при первой атаке нового штамма вируса гриппа: сопли, забитый нос, вялость, слабость и температура. Раз этого не происходит, значит для иммунной системы все равно, что именно мы едим.
Конечно, важно питаться правильно. Не зря говорят: «В здоровом теле — здоровый дух». Нам необходимы витамины (А, С, Е, витамины группы В и др.) и минеральные вещества (цинк, железо, кальций и др.), белки, жиры и углеводы — все они задействованы в построении наших органов, тканей, клеток, в том числе и клеток иммунной системы. И если придерживаться принципов здорового питания, то весь организм будет работать как часы, и иммунная система тоже.
Курение и иммунитет
Курение действительно снижает уровень иммунной защиты организма, это своего рода иммунносупрессор. При курении производство антител, необходимых для защиты от патогенных микроорганизмов, снижается. Кроме того, макрофаги, которые обитают в стенках альвеол (легочных пузырьков) и должны пожирать вредных для нас бактерий, у курильщиков менее активны, да еще и выделяют вредные вещества, разрушающие ткани легких.
Уточним, косвенно продукты и БАД, конечно, влияют на иммунитет человека, как и соблюдение режима сна и отдыха, как регулярные физические нагрузки, как любое другое действие в рамках ЗОЖ. Просто в таком ракурсе становится понятно, что не важно, что именно ты ешь — важно, чтобы это было полезно для организма. И если человек здоров и придерживается принципов здорового питания, то ему не нужны дополнительные БАД и конкретные продукты. Стоит ли пить экстракт эхинацеи или молиться на суперполезное, но недешевое авокадо, если оставаться здоровым можно с помощью более простых методов?
Стресс и иммунитет
Стресс действительно негативно влияет на иммунную систему, потому что в стрессовом состоянии вырабатывается гормон кортизол, который подавляет синтез антител, выработку интерлейкинов и активацию макрофагов. Если стресс слишком сильный или длится слишком долго (становится хроническим), то есть кортизола очень много, он вызывает апоптоз (запланированную гибель) лимфоцитов.
Миф №3. О коррекции микрофлоры для повышения иммунитета
В формировании иммунной защиты организма огромную роль играют бактерии, обитающие в желудочно-кишечном тракте, легких, на поверхности кожи и т. д. По оценкам микробиологов, 1-2% всех наших клеток — это не клетки самого тела, а разнообразные микроорганизмы, общим весом 1-2 кг.
Наши собственные полезные и условно-патогенные микроорганизмы «работают» сразу в нескольких направлениях:
- Самим фактом своего существования они занимают определенные экологические ниши, поэтому в них не могут проникнуть другие, не столь полезные и не столь условные по своей патогенности микроорганизмы.
- В ходе борьбы за «место под солнцем» многие бактерии и грибы научились вырабатывать антибактериальные вещества, которые уничтожают конкурирующие микроорганизмы. Так что они не просто занимают свое место, но и умеют защищать себя, а значит и нас, от вторжения непрошенных гостей.
- Наконец, микрофлора нашего организма участвует в формировании ответной реакции врожденного иммунитета. Ученые считают, что это, в частности, позволяет объяснить, почему мы все по-разному реагируем на те или иные инфекции. У кого-то один и тот же вирус вызовет легкую простуду, а кто-то сляжет в постель с температурой на несколько дней.
Стоит ли вмешиваться в работу микрофлоры и пытаться улучшить ее? Здоровому человеку в этом нет необходимости. Более того, разнообразные йогурты, которые, по заверениям производителей, содержат суперполезные бактерии, в большинстве своем никакого полезного действия на микрофлору кишечника не оказывают. Дело в том, что подавляющее большинство (90%) бактерий кишечника, задействованных в формировании иммунного ответа — это бифидобактерии. А в состав йогуртов и прочих продуктов для «укрепления иммунитета» входят лактобактерии. От того, что они попадают в желудочно-кишечный тракт, иммунная система не получает значительной выгоды.
Выводы
- Иммунная система среднестатистического человека является стабильной и саморегулирующейся, она не нуждается в дополнительных «костылях» в виде лекарств или БАД.
- Влияние БАД и продуктов на работу иммунной системы — косвенное, а производители подобной продукции утверждают, что прямое.
- Для поддержания иммунной системы в действующем состоянии достаточно следовать принципам здорового образа жизни: питание с соблюдением правильного соотношения белков, жиров и углеводов, калорийность в пределах нормы, регулярные физические нагрузки, соблюдение режима дня, умение справляться со стрессами и периодическое посещение врача для профилактического осмотра.
- Введение в рацион каких-либо БАД или чудо-продуктов обычно не вредит, но и не помогает нашей иммунной системе. Но любые попытки вмешаться в ее работу путем назначения самому себе иммуномодуляторов могут оказаться опасными и привести к нарушению гомеостаза организма. А сбои в работе иммунной системы приводят или к аллергиям, или к аутоиммунным заболеваниям, или к иммунодефицитам. Так что не стоит ломать то, что и так хорошо работает!
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