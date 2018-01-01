Медики объяснили, зачем нужно употреблять щавель

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Это растение можно использовать не только в приготовлении зелёного борща.Щавель — одно из самых полезных растений весны. Чем он полезен и что с ним можно приготовить, кроме зеленого борща?Высокое содержание витаминовЩавель содержит рекордно высокие дозы витаминов В и С, а потому способен лечить авитаминоз, анемию, предупреждать простудные заболевания и улучшать работу мозга.БелокВ щавле содержится много белка, едва ли не больше, чем вл всех других растениях. Если занимаешься спортом, или просто хочешь держать мышцы в тонусе, не забудь добавить в рацион щавель.Улучшение работы желудкаБлагодаря высокой кислотности, щавель провоцирует выделение желудочного сока, что положительно сказывается на работе пищеварительной системы, помогает при перееданиях и «ленивом желудке».Помощь при менструацииЭто растение способно уменьшать обильность выделении при менструальном цикле, а так же блокирует болевые рецепторы, благодаря чему незаменим в первый день месячных.Очищение организмаЩавель выводит из организма лишние токсины и шлаки: это идеальный продукт для детокса после праздников, застолий, или обычного переедания.Нормализация давленияБлагодаря свойствам очищения организма от холестерина и расширения сосудов, щавель улучшает кровообращение и регулирует как низкое, так и высокое давление до здоровой нормы.Снятие головных болейМало какое растение борется с болью так же хорошо, как щавель.Это относится в том числе к головным болям, отвар щавля способен побороть даже мигрень.Как приготовить щавельМы хорошо знаем зеленый борщ, но где еще можно вкусно использовать это растение?Щавель и мята отлично дополнят салат с тунцом, или индейкой под сливочным соусом. Щавель и имбирь станут идеальным соусом к судаку, если сбить их в блендере с ложкой оливкового масла.Также щавель — лучшая начинка для сладкого дрожжевого пирога.