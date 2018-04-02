Ученые нашли новое объяснение внезапной смерти у младенцев

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Так, причиной таких страшных смертей может быть генетическая мутация.Британские учёные совместно с американскими коллегами произвели исследование синдрома внезапной детской смерти. В результате было обнаружено, что данное явление связано с мутацией в ДНК ребёнка.Во время исследования был произведён анализ более тысяче медицинских карт новорожденных. Из них 237 умерли от синдрома внезапной детской смерти (СВДС). У каждого пятого младенца была обнаружена генетическая мутация. Подобного рода структурные изменения в ДНК являются причиной в сбое при развитии дыхательных мышц, что в свою очередь приводит к нервно-мышечным расстройствам.На сегодняшний день фармакологи разработали лекарство, которое помогает детям и взрослым справиться с этим заболеванием. Но всё ещё остается неизвестным то, существует ли польза от данных препаратов при лечении мутации у младенцев и можно ли будет спасти новорожденных. На данный момент учёные причины и подробности появления генетической мутации, а также выявляют все сопровождающие её факторы.