Новый орган в теле человека поможет понять, как метастазирует рак

Исследователи из США рассказали, что им удалось найти в теле человека новый орган, который может быть даже более объемным, чем кожа. Этот орган пока называют «интерстицием». Он представляет собой сеть наполненных жидкостью полостей, которые располагаются по всему телу – под кожей, в легких, в пищеварительной системе, вокруг артерий и вен и во многих других местах. Ранее считалось, что эти полости – это только слой коллагена в соединительных тканях. На самом деле оказалось, что этот слой – это «русло реки», в котором содержится около 20% всей жидкости человеческого тела.Полости с жидкостью нельзя было обнаружить с помощью стандартных микроскопических исследований, так как в ходе этих исследований образцы ткани нарезают на тонкие пластинки, используют различные химикаты и красители. Все это приводит к тому, что жидкость уходит из образцов, и полости интерстиция, соответственно, невозможно было увидеть из-за отсутствия в них жидкости. Как интерстиций выглядит на самом деле, выяснилось случайно: полости были замечены во время работы с живым человеком. Скорее всего, новый орган (хотя пока неизвестно, стоит ли его так называть) отвечает за перемещение по телу лимфы. Очень вероятно, что именно каналы интерстиция участвуют в метастазировании рака, так как раковые клетки переносятся из органа в орган именно с лимфой. Пока все это только предположения, для того, чтобы подтвердить их или опровергнуть, потребуется длительное время и множество дополнительных исследований, однако ученые надеются, что открытие поможет создать новые методы диагностики онкозаболеваний.