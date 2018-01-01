Новый орган в теле человека поможет понять, как метастазирует рак
Полости с жидкостью нельзя было обнаружить с помощью стандартных микроскопических исследований, так как в ходе этих исследований образцы ткани нарезают на тонкие пластинки, используют различные химикаты и красители. Все это приводит к тому, что жидкость уходит из образцов, и полости интерстиция, соответственно, невозможно было увидеть из-за отсутствия в них жидкости. Как интерстиций выглядит на самом деле, выяснилось случайно: полости были замечены во время работы с живым человеком. Скорее всего, новый орган (хотя пока неизвестно, стоит ли его так называть) отвечает за перемещение по телу лимфы. Очень вероятно, что именно каналы интерстиция участвуют в метастазировании рака, так как раковые клетки переносятся из органа в орган именно с лимфой. Пока все это только предположения, для того, чтобы подтвердить их или опровергнуть, потребуется длительное время и множество дополнительных исследований, однако ученые надеются, что открытие поможет создать новые методы диагностики онкозаболеваний.
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